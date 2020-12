‘Feyenoord praat met investeerders die meer dan 100 miljoen meebrengen’

Feyenoord wil de aansluiting met Ajax en PSV niet verliezen en daar is een flinke financiële injectie voor nodig. Voetbal International meldt woensdag dat twee partijen bereid zijn om te investeren in de Rotterdamse club en in beide gevallen gaat het om een bedrag van 130 miljoen euro. Er wordt overigens niet specifiek ingegaan op de namen die op termijn in Feyenoord willen investeren.

Volgens ingewijden besluit de leiding van Feyenoord op korte termijn met welke investeringspartij het in zee gaat. Het is de bedoeling dat de investeerders aandelen overnemen van de Vrienden van Feyenoord. Het bestuur in Rotterdam-Zuid ziet veel heil in de plannen om de organisatie te herstructureren, maar ondertussen beseft men ook heel goed dat alleen een koerswijziging niet voldoende is om de strijd met Ajax en PSV vol te houden, wat de gesprekken met verschillende investeringsgroepen kan verklaren.

Technisch directeur Frank Arnesen en algemeen directeur Mark Koevermans roepen wat betreft de nieuwe koers in De Kuip de hulp in van het Amerikaanse bedrijf Sportsology, dat is gespecialiseerd in het structureren en het optuigen van een sportorganisatie. Daarnaast hoopt de directie van Feyenoord op korte termijn tot een akkoord te komen met Arne Slot. Het is de bedoeling dat de bij AZ weggestuurde coach met ingang van volgend seizoen de opvolger is van Dick Advocaat, die onlangs zijn vertrek bij Feyenoord aankondigde.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een meerjarig contract voor Slot, zo weet Voetbal International voorts te melden. Arnesen wil de jeugdopleiding weer centraal stellen en de 'td' neemt daarbij de werkwijze van AZ als voorbeeld. Slot moet de ambitieuze plannen tot uitvoering brengen rondom het eerste elftal. Arnesen en Koevermans zijn achter de schermen al enige tijd bezig met de koerswijziging. Het tweetal wil een topsportorganisatie neerzetten met een intensieve samenwerking tussen Feyenoord 1 en de Feyenoord Academy.