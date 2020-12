‘Bayern München staat in contact met Ali Dursun over Frenkie de Jong’

Bayern München is geïnteresseerd in Frenkie de Jong, schrijft Mundo Deportivo woensdag. De Duitse grootmacht wil naar verluidt profiteren van de financiële problemen bij de Catalanen. Bayern had in 2018 al interesse in de Oranje-international, maar werd toen uiteindelijk net als Paris Saint-Germain en Manchester City afgetroefd door Barça. Inmiddels zou er al contact zijn geweest tussen de Bundesliga-club en Ali Dursun, de zaakwaarnemer van de 23-jarige middenvelder.

In oktober maakte Barcelona bekend dat de contracten van Gerard Piqué, Clément Lenglet, Marc-André ter Stegen en De Jong zijn verlengd. De Nederlander ligt tot medio 2026 vast in het Camp Nou en heeft in zijn contract een ontsnappingsclausule van vierhonderd miljoen euro. Met het verlengen van zijn contract heeft De Jong niet alleen zijn toekomst aan de club verbonden, ook maakte hij een afspraak met de clubleiding over het uitstellen van de betaling van zijn salaris. Als gevolg van de coronacrisis kampt de club met grote financiële problemen en om een faillissement te voorkomen moest er gesneden worden in de salariskosten. In navolging van het genoemde viertal besloot ook trainer Ronald Koeman akkoord te gaan met uitstel van betaling, waarna de complete Barcelona-selectie volgde. Het komt neer op een bezuiniging van 172 miljoen euro. Van dat bedrag wordt 122 miljoen bezuinigd op de vaste salarissen en nog eens 50 miljoen op bonussen voor de spelers, zo liet Barcelona via de officiële kanalen weten. Ondanks deze afspraken zijn de financiële problemen van Barcelona nog niet helemaal opgelost.

Het is nog volstrekt onduidelijk wanneer de voetbalwereld de coronacrisis achter zich kan laten en toeschouwers weer welkom zijn bij wedstrijden. Omdat Barcelona nog altijd in grote onzekerheid zit, is het volgens Mundo Deportivo niet ondenkbaar dat er spelers verkocht moeten worden. En daar komt Bayern om de hoek kijken, zo klinkt het. De Duitse topclub had in 2018 naar verluidt al 150 miljoen euro vrijgemaakt voor de komst van de toenmalige Ajacieden Matthijs de Ligt en De Jong. De Ligt koos voor Juventus en De Jong vertrok naar Barcelona. Bayern München is De Jong nooit uit het oog verloren en zou de interesse nieuw leven willen inblazen. De Spaanse sportkrant meldt dat Barcelona ervan op de hoogte is dat Bayern in contact is met Dursun. De zaakwaarnemer zou van Bayern de boodschap hebben gekregen dat de club bereid is om te praten wanneer de kans zich voordoet om te onderhandelen over De Jong. Bayern is niet bereid om de afkoopsom van vierhonderd miljoen euro op tafel te leggen. Wel wil de club praten over een bedrag dat marktconform is. Barcelona kocht De Jong voor maximaal 86 miljoen euro van Ajax.