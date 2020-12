Ronaldo neemt Messi in bescherming na weerzien: ‘Opgestookt door de media’

Cristiano Ronaldo stond dinsdagavond voor het eerst sinds zijn entree bij Juventus in 2018 tegenover zijn oude rivaal Lionel Messi. De Portugese aanvaller kwam als winnaar uit de strijd met twee doelpunten en een afgetekende overwinning: 0-3. Ronaldo vindt overigens de breed uitgemeten rivaliteit met Messi wel meevallen. Volgens de routinier in Italiaanse dienst zijn vooral de media daar mee bezig.

"We komen elkaar al twaalf of dertien jaar tegen bij uitreikingen en ik heb hem nooit echt als een grote rivaal gezien", zo liet Ronaldo na afloop van de eclatante zege van Juventus op Barcelona weten aan Movistar. "Dat vuurtje is altijd opgestookt door de media. Mijn band met hem is juist altijd goed geweest en ik weet dat zeker dat je hetzelfde antwoord krijgt van Leo als je hem ernaar zou vragen. Ik heb het altijd als een voorrecht gezien om hem te ontmoeten. Ik heb met Manchester United, Real Madrid en nu met Juventus tegen hem gespeeld."

Ronaldo had ook een duidelijke mening over de eerste strafschop tegen Barcelona, gegeven nadat Ronald Araújo de aanvaller had opgevangen in het penaltygebied. De onvrede bij de thuisploeg laat Ronaldo koud. "Ik weet het niet, ik heb het nog niet kunnen terugzien op televisie. Soms worden strafschoppen makkelijk gegeven, al wil ik daar ook weer niet te diep op ingaan. Het werk van de scheidsrechter is vaak al moeilijk genoeg." Om er duidelijk aan toe te voegen: 'Als je driemaal scoort in het Camp Nou, dan verdien je het ook om als groepswinnaar door te gaan."

Ronaldo, uiteindelijk tweemaal trefzeker vanaf de strafschopstip, kreeg na afloop van de ontmoeting in het Camp Nou lof toegezwaaid van trainer Andrea Pirlo. "Hij was erop gebrand om een goede prestatie te leveren tegen zijn eeuwige rivaal", verwijst de Juventus-coach tegenover Sky Italia naar de jarenlange rivaliteit met Messi. "En motivatie is meestal al het halve werk." Pirlo is blij met de zege in Barcelona, maar veel tijd om na te genieten is er volgens hem niet. "Wedstrijden als deze zijn altijd de krenten in de pap, maar we moeten het ultieme doel niet uit het oog verliezen, namelijk de Serie A. Het is van cruciaal belang dat we ons daar volledig op focussen."