BILD: Donyell Malen topkandidaat bij Borussia Dortmund

Donyell Malen heeft zich in de kijker gespeeld bij Borussia Dortmund. Volgens BILD staat de 21-jarige aanvaller van PSV bovenaan het wensenlijstje van de Duitse topclub. Malen is in beeld bij Dortmund als eventuele opvolger van Jadon Sancho, die al geruime tijd wordt gelinkt aan een terugkeer naar Engeland. Manchester United zou hem dolgraag willen aantrekken.

Sancho stond de afgelopen transferperiode al in de serieuze belangstelling van Manchester United, dat meerdere pogingen ondernam om de twintigjarige aanvaller naar Old Trafford te halen. Dortmund werkte echter niet mee en hield hem aan zijn tot medio 2023 doorlopende contract. Mogelijk maakt Sancho na dit seizoen alsnog de overstap naar the Red Devils en in dat geval komt Dortmund uit bij PSV.

Malen is bezig aan een sterk seizoen onder trainer Roger Schmidt. In Europees verband was hij in zeven wedstrijden zes keer trefzeker, terwijl de teller in de Eredivisie na elf wedstrijden eveneens op zes doelpunten staat. Technisch manager John de Jong zal de Oranje-international niet zomaar laten gaan. Malen staat tot medio 2024 onder contract in het Philips Stadion, waardoor de Eindhovenaren in een goede onderhandelingspositie zitten.

Malen speelde in de jeugdopleiding van Ajax en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Arsenal. In 2017 slaagde PSV erin om hem onder leiding van toenmalig technisch manager Marcel Brands naar Eindhoven te halen. PSV betaalde destijds ongeveer 600.000 euro voor Malen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op 25 miljoen euro. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt Malen niet alleen gevolgd door Borussia Dortmund, maar ook door clubs uit de Premier League.