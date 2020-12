Nigel de Jong trekt fel van leer en pleit voor levenslange schorsing

Nigel de Jong vindt dat de Roemeen Sebastian Coltescu een schorsing voor de rest van zijn leven moet krijgen wanneer hij door de UEFA schuldig wordt bevonden voor het racistisch bejegenen van Pierre Webó, de assistent-trainer van Istanbul Basaksehir. Dinsdagavond stapten de Turkse topclub en tegenstander Paris Saint-Germain van het veld nadat de vierde official ‘negru’ zou hebben gezegd tegen Webó. Dat woord wordt in het Roemeens gebruikt voor ‘zwarte man’ en is geen scheldwoord. Desondanks vindt De Jong dat Coltescu beter zou moeten weten.

“Ieder persoon, op of naast het veld, die zich racistisch uitlaat zit hoe dan ook fout”, zei de 36-jarige De Jong dinsdagavond in zijn rol als analist bij beIN Sports aan het begin van zijn betoog. “Maar als het afkomt van de officials, die de veiligheid van de spelers behoren te waarborgen, die er zijn voor het respect en de waarden van het voetbal, die door de UEFA aangesteld om een wedstrijd in goede banen te leiden, dan is dat een complete schande.” De voormalig Oranje-international noemt het incident ‘een van de grootste schandes uit de geschiedenis van het voetbal’.

“Er zijn zo ontzettend veel camera’s en microfoons, waardoor je alles hoort”, vervolgt De Jong, die maar één toepasselijke straf kan bedenken voor Coltescu: “Als hij schuldig wordt bevonden na het onderzoek dat de UEFA moet doen, want hij moet ook zijn kant van het verhaal kunnen vertellen, dan is de enige straf die in mijn ogen terecht zou zijn een schorsing voor het leven in het voetbal. Maak een statement en schors hem voor het leven. Laat hem zelfs uit het amateurvoetbal verdwijnen.” De Jong beseft dat de Roemeen veel kritiek over zich heen zal krijgen. “Dat staat vast. Maar de UEFA moet een statement maken. Kijkend naar de ‘No To Racism’-campagne die er is, moeten ze zich nu laten horen.”

In de studio wordt gezegd dat het woord in Roemenië mogelijk niet als racistisch wordt gezien. “Dat begrijp ik”, vervolgt De Jong, die uit eigen ervaring spreekt. “Ik hoor het ook om me heen, want ik heb samengewerkt met spelers en stafleden uit verschillende landen. Maar dat geeft jou nog niet het recht om dat te zeggen. Dit heeft puur te maken met opleiding.” De Jong pleit voor een betere opleiding en veranderingen binnen de UEFA. “Je kan racisme alleen aanpakken als je begint vanaf de top: meer diversiteit en meer opleiding. Ruud Gullit zei het ook al: je kan niet beginnen aan de onderkant. Dit heeft te maken met opleiding. Verander de manier waarop we taal gebruiken en hoe we elkaar zien.”

De Jong noemt de actie van Istanbul Basaksehir en Paris Saint-Germain om het veld af te stappen een ‘geweldig statement’. “Ook van PSG, om te laten zien dat ze Basaksehir steunen.” De wedstrijd wordt woensdagavond hervat vanaf 18.55 uur. De UEFA heeft de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie aangesteld om de wedstrijd tot een goede einde te brengen. De scheidsrechter wordt in Parijs vergezeld door Mario Diks en de Pool Marcin Boniek. Ook de vierde scheidsrechter is een Pool: Bartosch Frankowsky. De VAR komt in handen van de Italianen Marco Di Bello en Maurizio Mariani.