Vermoedelijke opstelling Ajax: AD rekent niet op één twijfelgeval

Het is erop of eronder voor Ajax vanavond in eigen huis tegen Atalanta. Er moet gewonnen worden van de club uit de Serie A om de tweede plaats over te nemen in de groepsfase en de volgende ronde te bereiken van de Champions League. Om 18.55 uur wordt er afgetrapt in de lege Johan Cruijff ArenA voor een wedstrijd waar veel op het spel staat. In dit cruciale duel lijkt het erop dat trainer Erik ten Hag kan beschikken over vier van de vijf twijfelgevallen.

In de uitwedstrijd tegen Atalanta leek er geen vuiltje aan de lucht toen Ajax met een 0-2 voorsprong ging rusten. Door doelpunten van Dusan Tadic en Lassina Traoré zaten de Amsterdammers op rozen, maar daar kwam na de thee verandering in. Ajax liep in het mes van de ploeg van Gian Piero Gasperini en kreeg via Duván Zapata twee treffers om de oren. In aanloop naar de wedstrijd van vanavond kreeg Ten Hag de vraag wat er beter moet ten opzichte van de uitwedstrijd in Bergamo. “In ieder geval, over de hele wedstrijd gezien, de slimheid van spelen”, antwoordde hij. “Dan kijk ik met name naar de spelers in de as van het elftal. Zij moeten de organisatie bewaken. Want op de momenten dat je op voorsprong staat, mag je dat natuurlijk nooit verspelen. Dat heeft met focus te maken, want in een of twee momenten waarin het niet goed staat word je afgestraft. En dat terwijl het in grote fases van de wedstrijd heel kloppend was.”

Ten Hag in onzekerheid: 'Daar zit het grootste twijfelgeval'

Ajax verloor vorige week met 1-0 op Anfield van Liverpool en ging afgelopen zaterdag op eigen veld met 1-2 onderuit tegen FC Twente in de Eredivisie. Ondanks de slechte resultaten van vorige week kijkt de trainer met vertrouwen uit naar de confrontatie met Atalanta, dat afgelopen zondag niet in actie hoefde te komen. De wedstrijd tegen Udinese werd op het laatste moment afgelast. Door hevige regenval was het speelveld in Udine onbespeelbaar geworden. Hoewel Ajax zeker niet de perfecte voorbereiding kent, heeft Ten Hag alle vertrouwen in zijn team. “Als wij competitief zijn aan Liverpool, dan kun je van iedereen winnen”, stelt hij. “Atalanta speelt op een attractieve en directe manier. Dat doen wij ook. De vorige keer hebben we gezien dat het een geweldige wedstrijd kan worden. Binnen onze speelwijze met ons systeem zullen we een antwoord geven op de manier waarop Atalanta het doet.”

Atalanta-middenvelder Marten de Roon weet niet of het een voordeel is voor hem en zijn ploeggenoten dat de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Udinese werd afgelast. “Het kan iets helpen voor de fysieke gesteldheid, dat je net iets fitter bent, maar eerlijk gezegd houd ik zelf liever het ritme. Ik had graag gespeeld afgelopen zondag”, zei de Oranje-international dinsdagavond tijdens de persconferentie, geciteerd door De Telegraaf. Atalanta heeft genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel om de volgende ronde te bereiken. “Het is een klein voordeel dat ook een gelijkspel genoeg is om door te gaan”, aldus Gasperini. “Maar door de aanvallende kracht van Ajax is het ontzettend moeilijk om op 0-0 te eindigen. We zullen sowieso heel geconcentreerd moeten verdedigen, maar ik denk dat het heel lastig gaat worden om het te redden als we hen alleen maar laten aanvallen. Daarom moeten we gewoon zelf een goal proberen te maken. Ik verwacht een open wedstrijd, net als in Bergamo.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax gaf eerder dit seizoen al aan dat het team van Ten Hag zich in een ‘tussenjaar’ bevindt. Er worden geen wonderen verwacht, maar desondanks wil Ajax zich plaatsen voor de laatste zestien van de Champions League. “We willen bij de beste zestien clubs van Europa horen en streven het hoogste na”, zei Ten Hag dinsdagochtend. “Op dat platform willen we ons meten, het is ons leven en daar moeten we alles voor geven. We zijn er als team van overtuigd dat we erbij moeten zitten. We hebben de droom en ambitie om de achtste finales te halen en hebben er ook vertrouwen in dat het lukt.” Mocht Ajax er niet in slagen om de volgende ronde te bereiken, dan overwintert het in de Europa League. “Het doel was overwinteren in Europa en dat is gelukt. We weten dat de Europa League ook een heel mooi evenement is, waarin we ver kunnen reiken.”

De vermoedelijke Ajax-opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Tijdens het persmoment gaf Ten Hag aan dat hij vier twijfelgevallen heeft in zijn selectie voor het duel met Atalanta. Achter de namen van Noussair Mazraoui, Nicolas Tagliafico, Lassina Traoré en David Neres staat een vraagteken. De trainer zei goede hoop te hebben op het meespelen van Mazraoui, Tagliafico en Neres. Zij stonden allen op het trainingsveld en het Algemeen Dagblad rekent erop dat zij vanavond aan de aftrap verschijnen. Ten Hag benadrukte dat hij minder vertrouwen heeft in het meespelen van Traoré, die in de uitwedstrijd tegen Atalanta nog in de basis stond en in dat duel zijn eerste Champions League-doelpunt maakte. Daley Blind meldde zich dinsdag op De Toekomst, maar keerde niet lang daarna ziek naar huis. Volgens diverse media kampte hij met griepverschijnselen en het is onzeker of hij kan spelen. De krant rekent er in ieder geval op dat hij fit genoeg is om mee te doen. Mocht hij toch niet in staat zijn om te spelen, dan is Lisandro Martínez zijn logische vervanger links in de achterhoede.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djmsitri; Hateboer, Freuler, De Roon, Pessina, Gosens; Gomez, Zapata