Media twijfelen nu ook aan Ronald Koeman: ‘Hij neemt het mee zijn graf in’

Het gaat van kwaad tot erger voor Ronald Koeman bij Barcelona. Hoewel de Spaanse topclub al zeker was van de achtste finales van de Champions League, deed de 0-3 nederlaag dinsdagavond in de laatste groepswedstrijd tegen Juventus én het verspelen van de belangrijkste eerste plaats behoorlijk veel pijn in het Camp Nou. In LaLiga heeft Barcelona immers een achterstand van twaalf punten op Atlético Madrid en de goede resultaten in Europa boden tot dinsdag nog enige vorm van houvast. Die is nu echter ook verdwenen. “Nóg een teleurstelling”, luidt de grote kop op de voorpagina van Mundo Deportivo woensdag.

“Lijdensweg”, zo staat met grote letters op de voorpagina van Sport. “De indruk die Barcelona achterlaat begint zorgelijke vormen aan te nemen en het systeem van Koeman werkt niet”, staat er in kleinere letters. “De defensie vertoonde weer gebreken en alleen de eer van Lionel Messi bleef overeind.” Journalist Lluís Miguelsanz benadrukt dat het erop begint te lijken dat Koeman geen grip krijgt op de situatie. “Het klopt dat blessureleed ervoor heeft gezorgd dat het sowieso al magere project een flinke deuk heeft opgelopen en dat Koeman tijd nodig heeft, maar dat zijn ideeën niet werken is ook een feit. Barcelona lijdt heel erg in dit systeem met twee controleurs”, benadrukt Miguelsanz.

Ronald Koeman ruziet met de bank van Juventus

“Barcelona heeft vrijwel alle wedstrijden tegen grote clubs verloren, op de 0-2 zege op Juventus na”, vervolgde de journalist van de meest verkochte sportkrant van Catalonië. “Daar zou een trainer die het 4-2-3-1-systeem mee in zijn graf mee lijkt te willen nemen toch op zijn minst over moeten nadenken. Fysiek gezien is dit Barcelona ook niet in staat om met vier offensieve voetballers te spelen, hoe vervelend dat ook is. En het is daarom zonde om Lionel Messi als een valse nummer negen te laten spelen. De waarheid is hard, maar een crisis in december is beter dan een crisis in maart.”

Ook Marca is kritisch op Koeman. “Hij is ook hier schuldig aan en steeds vaker”, zo klinkt het bij de bekende sportkrant. “Koeman staat al bekend om zijn speldenprikken en commentaar over spelers in de perszaal. Maar het ontbreekt de Nederlander aan zelfkritiek. Het zal toch ook voor een deel aan Koeman liggen dat Barcelona twaalf punten minder heeft dan Atlético Madrid, dat het in eigen huis de eerste plaats in de groepsfase van de Champions League heeft verspeeld en dat het team nog steeds onherkenbaar is vanuit een positief perspectief? De negatieve aspecten van Barcelona zijn bekend: zwak voetbal, herkenbaar, zonder diepgang en het gebrek aan kwaliteit om wedstrijden om te draaien. De twee controleurs zijn waarschijnlijk een van de redenen waarom het niet loopt.”

De samenvatting van Barcelona - Juventus

Frenkie de Jong en Sergio Busquets zijn in LaLiga de vaste controleurs in het systeem. In de Champions League was Miralem Pjanic de compagnon van de Nederlander, die een grenzeloos vertrouwen van Koeman geniet. “Het elftal is hierdoor juist verre van onbetrouwbaar. Het elftal breekt in tweeën en is kwetsbaar. Het is tijd voor oplossingen vanaf de bank omdat Koeman ook voor een deel debet is aan deze situatie. Onder andere omstandigheden, mét publiek en zonder verkiezingen voor de deur, zou zijn positie veel meer ter discussie staan.” Ook de voorpagina van Marca spreekt boekdelen: Cristiano empuja al Barca al abismo, oftewel: ‘Cristiano duwt Barcelona richting de afgrond’.