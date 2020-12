Bekijk hoe Club Brugge centimeters tekortkwam voor een CL-stunt

Club Brugge slaagde er dinsdagavond niet om overwintering in de Champions League af te dwingen. Winnen van Lazio was het enige devies, maar het team van trainer Philippe Clement werd tweemaal op achterstand gezet en kwam enkele minuten voor rust met tien man te staan. De ondertalsituatie ten spijt, Club Brugge kwam een kwartier voor tijd tot 2-2 en had pech dat een inzet van Charles De Ketelaere in de extra tijd via de onderkant van de lat weer terug in het veld ging. Lazio gaat als nummer twee de achtste finales in, terwijl de Bruggelingen verdergaan in de Europa League. Bekijk hieronder de samenvatting.

De samenvatting van Lazio - Club Brugge