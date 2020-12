Ronald Koeman kan het niet laten: ‘Je hebt goede vrienden in Italië’

Ronald Koeman was dinsdagavond niet te spreken over het optreden van Tobias Stieler in de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Juventus (0-3). De dienstdoende arbiter in het Camp Nou gaf de bezoekers twee strafschoppen: de eerste al vrij snel vanwege een ietwat lichte overtreding van Ronald Araujo op Cristiano Ronaldo en de tweede na de pauze vanwege ongelukkig hands van Clément Lenglet. Televisiecamera’s van Movistar+ legden het moment vast waarop Koeman na het laatste fluitsignaal op Stieler afstapte.

Koeman richtte zich in het Engels tot Stieler en zei: “Je hebt goede vrienden in Italië.” Daarmee leek hij insinueren dat de arbiter Juventus een handje had geholpen om het duel winnend af te laten sluiten. Spaanse media sluiten niet uit dat de UEFA een onderzoek naar de uitlatingen van de Nederlander zal instellen. Op de persconferentie kwam Koeman enigszins tot inkeer. “Ik denk dat een groot deel van onze nederlaag te wijten is aan onze eerste 25 tot 30 minuten”, vertelde de trainer van Barcelona.

De samenvatting van Barcelona - Juventus

“We zijn slecht aan de wedstrijd begonnen, angstig zelfs. Zonder agressiviteit. We speelden in de openingsfase om niet te verliezen in plaats van de wedstrijd te willen controleren. We speelden niet goed en stonden zelfs positioneel niet goed. Daarna toonden we verbetering. Ik denk dat we de wedstrijd in het eerste half uur hebben verloren”, concludeerde Koeman. Ronaldo schoot vanaf elf meter de 0-1 tegen de touwen en zeven minuten later volgde al de tweede goal: een rake volley van Weston McKennie.

Antoine Griezmann verzekerde dat de nederlaag de schuld van de spelers was. Koeman kreeg de vraag welke schuld hij op zich neemt. “Als trainer probeer ik de wedstrijd voor te bereiden en de manier waarop mijn spelers de wedstrijd moeten ingaan. Voorafgaand aan de wedstrijd hebben we het over gehad dat we compact moesten spelen", gaf de voormalig bondscoach van Oranje als voorbeeld. "Maar dan moeten er duels worden gewonnen, één-tegen-één-situaties. We hebben veel ruimte weggegeven en over de gegeven strafschoppen kan ook gediscussieerd worden. De eerste was geen strafschop. Anders had Lionel Messi er ook een moeten krijgen. Maar deze nederlaag is onze schuld.”

Enkele minuten na de 0-3 koos Koeman ervoor om Jordi Alba en Lenglet naar de kant te halen. “Of dat was om mijn spelers te beschermen? Beiden hadden inderdaad geel op zak, maar we hebben ook een druk programma. En ik denk dat de entree van Samuel Umtiti positief was.” De verdediger maakte, na een lange periode van blessureleed, zijn eerste speelminuten sinds 27 juni. De Fransman lijkt een welkome versterking voor de rest van het seizoen. “We hebben vandaag niet ons niveau gehaald, maar we kunnen met een goed gevoel naar de groepsfase van de Champions League terugkijken.”

Ronald Koeman ruziet met de bank van Juventus

Koeman kreeg ook de vraag wat de reden was van zijn akkefietje met de spelers op de bank van Juventus, vlak nadat Juventus een tweede strafschop had gekregen. “De spelers vroegen om een tweede gele kaart voor Lenglet. Dat vind ik oneerlijk en dat komt niet overeen met mijn normen en waarden binnen de voetballerij", besloot Koeman. Barcelona hervat LaLiga zondagavond met een thuisduel met Levante.