Bekijk de assist van Idrissi en hoe de concurrent van Luuk de Jong schitterde

Sevilla sloot de groepsfase van de Champions League dinsdagavond met een 1-3 zege op Stade Rennes af. Luuk de Jong bleef negentig minuten op de bank en zag hoe concurrent Youssef En-Nesyri met twee treffers een groot aandeel in de overwinning had. Aan de fraaie 0-1 van Jules Koundé ging een assist van Oussama Idrissi vooraf. Het was voor de ex-speler van AZ zijn eerste assist namens Sevilla, waar Karim Rekik als linksback speelde. Bekijk de samenvatting hieronder.

De samenvatting van Stade Rennes - Sevilla