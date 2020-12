Bekijk hoe Barcelona de eerste thuisnederlaag sinds 2009 (!) leed

Het ongekende thuisrecord van Barcelona in de groepsfase van de Champions League is ten einde. Het team van trainer Ronald Koeman verloor dinsdagavond met 0-3 van Juventus en dat betekende de eerste thuisnederlaag van los Azulgrana in de groepsfase van het toernooi sinds 20 oktober 2009, toen Rubin Kazan met een 1-2 nederlaag vertrok uit het Camp Nou. Sindsdien bleef Barcelona liefst 33 thuisduels in deze fase van de Champions League ongeslagen, maar de ploeg van Koeman blijft dit seizoen weinig bespaard. Bekijk hieronder de samenvatting.

De samenvatting van Barcelona - Juventus