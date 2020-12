UEFA wijst Nederlanders aan voor restant van PSG - Basaksehir

Danny Makkelie leidt woensdagavond het restant van de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir, zo heeft de UEFA in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten. Het duel wordt vanaf minuut veertien om 18.55 uur hervat. De scheidsrechter wordt in Parijs vergezeld door Mario Diks en de Pool Marcin Boniek. Ook de vierde scheidsrechter is een Pool: Bartosch Frankowsky. De VAR komt in handen van de Italianen Marco Di Bello en Maurizio Mariani.

De Champions League-wedstrijd tussen PSG en Basaksehir werd dinsdag gestaakt vanwege een racisme-incident rond de vierde scheidsrechter. Uit televisiebeelden bleek dat arbiter Ovidiu Hategan aan vierde official Sebastian Coltescu, beiden van Roemeense komaf, had gevraagd welk staflid van Basaksehir hij een rode kaart moest geven vanwege commentaar op de leiding. "Ala negru ('zwarte man' in het Nederlands, red.)", verwees Coltescu naar assistent-trainer Pierre Webó.

Vierde man Sebastian Coltescu noemt Pierre Webo van Basaksehir 'die zwarte'. Gesprek in het Engels tussen een woedende Demba Ba en de Roemeense scheidsrechter! ? ? ? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 8 december 2020

Na de rode kaart voor Webó en de daaropvolgende tumult stapten de spelers van Basaksehir en PSG van het veld, om vervolgens helemaal niet meer terug te keren. De bezoekers eisten dat Coltescu zou worden vervangen, maar dat was alleen mogelijk als de VAR de plaats van de vierde arbiter zou innemen. In dat geval had Coltescu de wedstrijd als videoscheidsrechter af moeten maken, maar daar gingen de spelers van Basaksehir niet mee akkoord. Op Twitter plaatste de Turkse club direct de slogan ’No To Racism’ die de UEFA al jaren hanteert, gevolgd door de hashtag #respect.

President Recep Tayyip Erdogan, die fervent supporter is van Basaksehir, sprak zijn afschuw uit en gaf aan te verwachtten dat de UEFA een onderzoek zou starten. Dat is inderdaad het geval. De Europese voetbalbond heeft een grootschalig onderzoek naar het incident aangekondigd. Hessel Steegstra, net als Diks een vaste assistent van Makkelie, stapt woensdagmorgen niet in het vliegtuig naar Parijs. Volgens De Telegraaf kan niet hij mee omdat hij in tegenstelling tot Makkelie en Diks geen recente negatieve coronatest kan overleggen.