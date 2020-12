Roemenen doen sensationele claim over Mbappé; spits meldt zich op Twitter

Kylian Mbappé heeft scheidsrechter Ovidiu Hategan tijdens de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir gevraagd om een 'rode kaart' te tonen aan vierde official Sebastian Coltescu, zo meldt Digisport. Het nieuws van de tv-zender uit Roemenië, de uitzendgemachtigde voor de Champions League in het land, wordt elders niet bevestigd.

Op de tv-beelden was in ieder geval te zien dat Mbappé zich tot Hategan wendde en zei: 'We can't play with this guy'. Uiteindelijk werd de wedstrijd ook daadwerkelijk gestaakt. Een rode kaart voor de vierde official lijkt onmogelijk, maar bij de Roemeense zender gaf Ion Craciunescu, de scheidsrechter van de Champions League-finale van 1995 tussen Ajax en AC Milan, wel aan dat de arbiter zijn assistent had kunnen 'uitnodigen' om op de tribune plaats te nemen.

"Wat er vandaag is gebeurd, is uniek. Dit is een zwarte bladzijde voor de Champions League. Heb je ooit zoiets gezien? Ik niet. Dit gaat de wereld over", zei Craciunescu, die vond dat Hategan zijn vierde official inderdaad naar de tribune had moeten begeleiden om de gemoederen te bedaren. Inmiddels is duidelijk dat de wedstrijd woensdagavond om 18.55 uur vanaf de veertiende minuut wordt hervat met een volledig nieuwe arbitrage.

De Roemeense vierde official zou scheidsrechter Ovidiu Hategan hebben willen wijzen op wangedrag van Pierre Webó, de assistent-trainer van Istanbul Basaksehir, en hem daarbij hebben aangeduid als 'negru'. Dat woord wordt in het Roemeens gebruikt voor 'zwarte man' en is geen scheldwoord. Arbiter Hategan gaf Webó vervolgens een rode kaart vanwege misdragingen langs de lijn. Mbappé spreekt op Twitter zijn steun uit voor de assistent van Basaksehir.