Juventus pakt Barcelona terug na provocatie over Cristiano Ronaldo

Barcelona greep dinsdagavond naast de winst van Groep G van de Champions League. De ploeg van Ronald Koeman ging in het Camp Nou pijnlijk met 0-3 onderuit tegen Juventus, mede dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. De dubbelslag van Ronaldo in het Camp Nou was koren op de molen voor het sociale media-team van Juventus, vooral omdat Lionel Messi tegelijkertijd wederom niet het verschil kon maken voor de Catalanen.

Barcelona provoceerde eind oktober, na de 0-2 zege in Turijn zonder tegenstand van coronapatiënt Ronaldo, met de volgende tekst op sociale media: “We zijn blij dat jullie de G.O.A.T. (greatest of all time, red.) vanavond aan het werk konden zien op jullie veld", inclusief een foto van zijn sterspeler Lionel Messi. De volgende ochtend antwoordde Juventus: “Jullie hebben waarschijnlijk in het verkeerde woordenboek gekeken. We zullen de juiste G.O.A.T. naar jullie toebrengen in het Camp Nou.”

De reactie van Juventus op sociale media na de 0-3 zege in het Camp Nou laat zich raden. “We hebben ons woord gehouden: we hebben hem meegenomen!”, inclusief een foto van Ronaldo. Juventus en Barcelona sluiten de groepsfase af met vijftien punten, maar op basis van onderling resultaat eindigt de ploeg uit Turijn bovenaan. De Italianen hebben daardoor een geplaatste status bij de loting voor de achtste finales van komende maandag.