Van der Vaart neemt het op voor Noa Lang: ‘Dat is toch gek? Ik vind het gek’

Noa Lang werd dinsdagavond met Club Brugge op het nippertje uitgeschakeld in de Champions League. De aanvaller speelde met zijn Belgische werkgever 2-2 tegen Lazio, waar Blauw-Zwart een overwinning nodig had. Lang zelf werd door trainer Philippe Clement in de 42ste minuut naar de kant gehaald vanwege een rode kaart aan de zijde van Club. Onbegrijpelijk, analyseert Rafael van der Vaart na afloop.

Eduard Sobol van Club Brugge kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart, waarna Clement besloot om Lang eruit te halen en met verdediger Simon Deli meer zekerheid in te bouwen. Club Brugge stond op dat moment met 2-1 achter en had dus nog twee doelpunten nodig om verder te komen. "Je moet je dus voorstellen, dan ben je trainer, kom je met tien man, en dan haal je je beste speler eruit", aldus Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Dat is toch gek? Ik vind dat gek. Dan denk je: misschien meer spelers die verdedigend wat kunnen, maar je moet winnen..."

Uiteindelijk slaagde Club er in ondertal in om terug te komen tot 2-2. De Belgen hadden zelfs kunnen winnen, ware het niet dat Charles De Ketelaere in de blessuretijd de lat raakte. Een zwakke prestatie van Lazio, vindt Van der Vaart. "Als je tegen tien man van Club Brugge komt te staan, moet je gewoon met 3-1 of 4-1 winnen, en klaar. Nu houden ze het spannend, en je weet, ook met tien man, je krijgt altijd één kans, en dit was hem."

Ruud Vormer viel op bij Club met een doelpunt en een assist. "Ik vind het leuk", zegt Van der Vaart. "In Nederland zeggen we 'een normale speler', hij is door Koeman ook een keer geselecteerd. Maar weet je: wel weer een goal en een assist, dat is toch knap van die gozer." Presentator Jack van Gelder werpt tot slot het onderwerp BeNeLiga op. "Ik ben er echt een absolute tegenstander van", reageert Van der Vaart. "Waarom? Omdat ik het Belgische voetbal, de competitie, niet goed inschat. Het is niet voor niks dat Vormer hier 'een normale speler' was, een prima speler, en daar de absolute man is. Maar Ajax tegen Gent, of Genk, daar word je toch ook niet vrolijk van?"