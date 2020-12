PSG - Istanbul Basaksehir woensdag hervat met compleet andere arbitrage

Het duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir in de Champions League wordt woensdagavond om 18.55 uur hervat vanaf de veertiende minuut, zo meldt l'Équipe dinsdagavond. De groepswedstrijd werd gestaakt, nadat vierde official Sebastian Coltescu assistent-trainer Pierre Webó van Basaksehir racistisch zou hebben bejegend. Er zal een onderzoek door de UEFA worden geopend naar het incident.

De Roemeense vierde official zou scheidsrechter Ovidiu Hategan hebben willen wijzen op wangedrag van Webó en hem daarbij hebben aangeduid als 'negru'. Dat woord wordt in het Roemeens gebruikt voor 'zwarte man' en is geen scheldwoord. Arbiter Hategan gaf Webó vervolgens een rode kaart vanwege misdragingen langs de lijn. Uiteindelijk stapten spelers van beide ploegen van het veld bij een 0-0 stand.

Breaking. ? De vierde official bij Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir zou Webo, de assistent-trainer van Basaksehir, met het N-woord hebben uitgescholden. Basaksehir stapt van het veld. Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 8 december 2020

Basaksehir eiste dat vierde official Cotescu van de wedstrijd werd gehaald. Die eis werd aannvankelijk gehonoreerd: de Italiaanse VAR Marco Di Bello zou het duel afmaken als vierde official. Daarbij zou Cotescu gaan fungeren als VAR, maar Basaksehir ging daar niet mee akkoord: de club wilde dat Cotescu helemaal niet meer bij het duel betrokken was. De regels schrijven voor dat er minstens twee officials aanwezig moeten zijn in de VAR-truck, maar er zijn geen andere officials voorhanden.

Woensdag staat de wedstrijd onder leiding van een geheel andere arbitrage, al is nog niet bekend wie de leiding krijgt over het duel. Verder moeten beide ploegen aantreden met dezelfde basisopstellingen. PSG is overigens al geplaatst voor de volgende ronde, omdat RB Leipzig met 3-2 won van Manchester United. De ploeg van Thomas Tuchel heeft negen punten, terwijl Basaksehir op drie punten staat en als laatste zal eindigen in Groep H. Om 18.55 uur beginnen woensdag ook Ajax - Atalanta en Midtjylland - Liverpool in Groep D.