Vilhena blijft overeind in Londen; Idrissi geeft assist in zege Sevilla

Chelsea heeft de groepsfase van de Champions League met een gelijkspel afgesloten. Met liefst tien veranderingen ten opzichte van de 3-1 competitiezege op Leeds United moest het team van Frank Lampard genoegen nemen met een gelijkspel tegen FK Krasnodar: 1-1. Chelsea was al zeker van de eerste plaats in Groep E en de Russen van een toegangsbewijs voor de Europa League. Sevilla was tegelijkertijd met 1-3 te sterk voor Stade Rennes, dat de deelname aan het Europese miljardenbal met een schamel punt afsluit.

Chelsea - FK Krasnodar 1-1

De eerste twintig minuten stonden bol van energie van beide kanten, maar tegelijkertijd ontbrak het zowel Chelsea als Krasnodar aan scherpte in de afronding. Na 24 minuten namen de bezoekers, met Tonny Vilhena in de basis, de leiding: de bal belandde na een aanval via de linkerkant uiteindelijk bij Rémy Cabella, die Kepa Arrizabalaga laag en hard in de korte hoek verschalkte. De ploeg van Lampard kwam al snel op gelijke hoogte. Na een bal van Mateo Kovacic werd Tammy Abraham door Kaio ten val gebracht en Jorginho faalde niet vanaf elf meter: 1-1. Het was geen opmaat naar meer spektakel tot aan de rust, daar het restant van de eerste helft de nodige kwaliteit ontbeerde.

Chelsea en Krasnodar slaagden er na rust niet in om de wedstrijd uit evenwicht te krijgen, al waren er zeker mogelijkheden voor beide teams. Net als voor rust speelde de gebrekkige afwerking echter parten bij onder meer Kai Havertz, Wanderson en Abraham. Voor Billy Gilmour en Faustino Anjorin was het een speciale avond: het tweetal maakte hun basidebuut in de Champions League. Vilhena speelde negentig minuten.

Stade Rennes - Sevilla 1-3

In de eerste dertig minuten waren de teams aan elkaar gewaagd, al kwam het meeste gevaar van de Fransen. Zo eindigde een inzet van M'Baye Niang in de zevende minuut op de buitenkant van de paal en circa twintig minuten later verrichtte Yassine Bounou een uitstekende redding op een inzet van de aanvaller. Het team van Lopetegui werd echter sterker naarmate de eerste vorderde en sloeg in het slotkwartier tweemaal toe. Na een voorzet van Karim Rekik vanaf links legde Oussama Idrissi de bal klaar voor Jules Koundé, die het leer bijzonder fraai binnenschoot. In de extra tijd kopte Youssef En-Nesyri de bal uit een voorzet van Oliver Torres vanaf de linkerkant in de korte hoek: 0-2.

Sevilla trok het duel in Roazhon Park in de tweede helft definitief naar zich toe. Twintig minuten voor tijd beet Stade Rennes van zich af toen een inzet van Georginio Rutter de paal schampte en Bounou uitstekend reageerde op een poging van Jérémy Dokou. Tien minuten voor tijd verscheen echter de 0-3 op het scorebord. En-Nesyri liet de verdedigers zijn hielen zien en schoot de bal diagonaal binnen. Luuk de Jong kwam niet van de bank af.