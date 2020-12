Juventus vernedert Barcelona in Camp Nou en pakt groepswinst

Juventus heeft zich op sensationele wijze verzekerd van groepswinst in de Champions League. De ploeg van trainer Andrea Pirlo moest dinsdagavond met drie doelpunten verschil winnen op bezoek bij Barcelona en dat lukte: 0-3. Cristiano Ronaldo benutte twee strafschoppen en tussendoor scoorde ook Weston McKennie. Op basis van het onderling resultaat eindigt Juventus bovenaan in Groep G en na de vernedering zal de druk op Ronald Koeman alleen maar toenemen. Frenkie de Jong, Sergiño Dest en Matthijs de Ligt stonden negentig minuten op het veld.

Het leek een schier onmogelijke opgave: Barcelona met minstens drie doelpunten verschil verslaan in het Camp Nou. Bayern München bewees in augustus echter dat het mogelijk is (2-8) en Barcelona verkeerde al in mindere vorm: in LaLiga staat de ploeg van Koeman op de negende plaats. De Champions League was tot dusver een veilige haven voor Barcelona, maar daar kwam verandering in. Juventus legde de basis voor de ruime overwinning in de eerste helft. Na 45 minuten leidden de bezoekers met 0-2.

De 0-3 van Cristiano Ronaldo tegen Barcelona

Ronaldo opende de score uit een discutabele strafschop. De aanvaller werd zelf door Ronald Araújo opgevangen in het zestienmetergebied en vervolgens wees arbiter Tomas Stieler naar de stip. Ronaldo schoot hard door het midden raak vanaf elf meter. De 0-2 kwam voort uit een prachtige, vloeiende aanval van de bezoekers: Juan Cuadrado had aan de rechteflank de ruimte voor een voorzet en McKennie rondde op acrobatische wijze af.

Barcelona liet zich niet geheel onbetuigd, maar tot tweemaal toe voorkwam Gianluigi Buffon een doelpunt van Lionel Messi. In het tweede bedrijf voerde Ronaldo de marge met een overtuigende strafschop in de linkerhoek op naar 0-3, na een handsbal van Clément Lenglet. Omdat een inzet van Antoine Griezmann op de lat belandde en aan de overzijde een doelpunt van Leonardo Bonucci werd afgekeurd wegens buitenspel, bleef het bij 0-3 in het Camp Nou.