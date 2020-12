Bondscoach van Argentinië op WK 2014 is overleden

Alejandro Sabella is dinsdag op 66-jarige leeftijd overleden, zo melden Argentijnse media. Sabella was op het WK 2014 bondscoach van Argentinië, dat onder zijn leiding de finale haalde. El Profesor werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen, waarna zijn toestand verslechterde. Uiteindelijk is een opgelopen infectie hem fataal geworden.

Sabella was in de jaren zeventig en tachtig actief als linksbenige middenvelder en speelde in eigen land voor clubs als River Plate en Estudiantes. In Europa was Sabella actief voor het Engelse Sheffield United en Leeds United. Voor Argentinië speelde hij acht interlands. Na zijn loopbaan als voetballer was hij jarenlang actief als assistent-trainer. Zo werkte Sabella van 1994 tot 1998 als assistent-bondscoach van Argentinië.

Pas in 2009 begon Sabella aan zijn eerste klas als hoofdtrainer, toen hij werd aangesteld door Estudiantes. In Argentinië verwierf de oefenmeester faam door in zijn eerste seizoen beslag te leggen op de prestigieuze Copa Libertadores. Vanaf 2011 was Sabella actief als bondscoach van Argentinië. In de halve finale rekenden de Argentijnen na penalty's af met Nederland, nadat beide ploegen er in 120 speelminuten niet in waren geslaagd een doelpunt te maken. De finale van Duitsland werd in de verlenging verloren na een doelpunt van Mario Götze (1-0).

Het overlijden van Sabella is een nieuwe klap voor het Argentijnse voetbal. In het land wordt nog altijd gerouwd om de dood van Diego Maradona, die op 25 november overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.