Moukoko schrijft geschiedenis als jongste speler ooit in Champions League

Youssoufa Moukoko heeft dinsdagavond geschiedenis geschreven door de jongste speler ooit te worden in de Champions League. De aanvaller van Borussia Dortmund maakte in de tweede helft van de groepswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg zijn entree en stootte Celestine Babayaro van de troon als jongste voetballer ooit in het toernooi.

Moukoko heeft een leeftijd van 16 jaar en 18 dagen. Hij verbetert daarmee het 26 jaar oude record van Babayaro, die in 1994 met een leeftijd van 16 jaar en 87 dagen in dienst van Anderlecht debuteerde in de Champions League. De vuurdoop van Moukoko zat al enige tijd in de pijplijn: in de laatste groepswedstrijden tegen Club Brugge (3-0 zege) en Lazio (1-1) bleef hij op de bank zitten.

In het Krestovski Stadion van Zenit mocht de zestienjarige jeugdexponent van Borussia Dortmund invallen in minuut 58. Hij was de vervanger van Felix Passlack. Op het moment van zijn invalbeurt stond Zenit met 1-0 voor, maar halverwege de tweede helft bracht Lukasz Piszczek de stand in evenwicht en daarna maakte Axel Witsel er 1-2 van. Borussia Dortmund is al zeker van plaatsing voor de volgende ronde.

Dit seizoen maakte Moukoko ook al zijn debuut in de Bundesliga. Hij debuteerde op 21 november, met een leeftijd van 16 jaar en 1 dag, als invaller in de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC (2-5 zege). Daarna volgden voor het toptalent invalbeurten tegen 1. FC Köln (1-2 nederlaag) en Eintracht Frankfurt (1-1).

De jongste spelers ooit in de Champions League