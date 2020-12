Frank de Boer krijgt zijn zin met speelschema voor WK-kwalificatiereeks

De FIFA heeft het speelschema voor de WK-kwalificatiecyclus voor het eindtoernooi in Qatar bekendgemaakt. Het Nederlands elftal opent de reeks op woensdag 24 maart met een uitwedstrijd tegen Turkije, precies zoals bondscoach Frank de Boer maandagavond wenste. "Meteen Turkije-uit zou wel lekker zijn, want tegen die tijd zijn er misschien nog steeds geen toeschouwers welkom", gaf De Boer aan.

De Boer zei verder te hopen op een interlandperiode in maart met serieuze tegenstand, aangezien er richting het EK komende zomer weinig wedstrijden voor Oranje zijn om zich voor te bereiden op die eindronde. Het Nederlands elftal moet het in maart doen met WK-kwalificatiewedstrijden thuis tegen Letland en uit tegen Gibraltar, naast dus het uitduel met Turkije.

Na het EK volgt in september een nieuwe interlandperiode met wedstrijden tegen Noorwegen (uit), Montenegro (thuis) en Turkije (thuis). In oktober volgt een periode met twee duels: Letland (uit) en Gibraltar (thuis). In november volgen de laatste twee wedstrijden uit de kwalificatiecyclus tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis).

Nederland moet eerste eindigen in Groep G om zich direct verzekeren van een ticket voor het WK 2022 in Qatar. Mocht Oranje tweede eindigen in de poule, dan is er een sluiproute om via de play-offs het wereldkampioenschap alsnog te bereiken. Ook kwalificeren de twee best presterende landen uit de Nations League die in hun WK-kwalificatiegroep niet bij de beste twee eindigen zich voor het WK.