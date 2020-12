Sneijder plaatst tijdens persconferentie kabinet woedend bericht op Instagram

Wesley Sneijder is niet blij met de uitspraken van premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdagavond over het coronavirus. Het kabinet overweegt sporttrainingen in groepsverband toe te staan voor spelers vanaf 27 jaar, maar dat is volgens Sneijder een te kleine versoepeling. Via Instagram Stories laat de oud-voetballer zijn woede doorschemeren.

Op dit moment mogen spelers tot achttien jaar trainen in groepsverband. Rutte maakte bekend dat het kabinet aan het Outbreak Management Team (OMT) gaat vragen of die leeftijd 'in januari opgerekt kan worden naar 27 jaar'. Sneijder begrijpt er niets van dat personen naar bioscopen of pretparken mogen, maar niet in groepsverband mogen trainen.

"Trainingen voor het amateurvoetbal waarschijnlijk weer mogelijk vanaf half januari", schrijft Sneijder. "Of je moet een elftal hebben met alleen maar spelers boven de 27, want dan moet je nog even geduld hebben. Dus amateurvoetballers boven de 27 even wachten nog, de rest mag wel trainen maar jullie niet!!!"

"Is er iets anders dat jullie leuk vinden?", vraagt Sneijder op cynische wijze aan amateurvoetballers. "Misschien rondjes lopen door pretparken, een filmpje kijken in de bioscoop, een polonaise lopen in de supermarkt? Want dat is allemaal WEL mogelijk. Nee helaas, een hapje eten in je favoriete restaurant kan niet en je kan ook geen drankje doen in een café. #STIL."

Ook de KNVB reageert tijdens de persconferentie op de uitspraken van Rutte. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, vindt dat er 'in de buitenlucht op een groot veld meer moet kunnen dan nu is toegestaan' en daar blijft de KNVB over in gesprek met de overheid. "Sporten is gezond en levert veel op, zeker veilig sporten in de buitenlucht. Gebleken is dat voetballen niet bijdraagt aan de groei van besmettingen. Uiteraard hebben we oog voor de coronacijfers, maar we kijken ook naar wat wél veilig mogelijk is, want sporten en bewegen is óók noodzakelijk."