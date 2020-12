‘Peter Bosz is serieus in beeld bij hyperambitieuze Franse club’

Peter Bosz is in beeld om de nieuwe trainer van OGC Nice te worden, zo meldt Téléfoot dinsdagavond. De huidige trainer van Bayer Leverkusen kan in Zuid-Frankrijk de opvolger worden van Patrick Vieira, die vrijdag na een reeks slechte resultaten werd ontslagen.

De grote vraag is hoe geïnteresseerd Bosz is om de Duitse Bundesliga te verlaten voor de minder geachte Ligue 1. In januari verlengde de voormalig trainer van Ajax zijn contract bij Bayer Leverkusen tot medio 2022. Dit seizoen gaat het op sportief vlak voortvarend: die Werkself staat tweede in de competitie achter Bayern München en wist zich al te kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League. Saillant genoeg schakelde Bosz met Bayer in de groepsfase Nice uit, dat met 6-2 en 2-3 werd geklopt door de Duitsers.

Hoewel clubeigenaar Jim Ratcliffe beseft dat het lastig zal zijn om Bosz los te weken bij Bayer, hoopt de steenrijke clubeigenaar de oefenmeester te overtuigen van zijn ambitieuze project met Nice. De Britse miljardair is sinds anderhalf jaar eigenaar van Nice en heeft grootse plannen met de club. Ratcliffe is de oprichter en eigenaar van chemiereus INEOS, het bedrijf dat ook een wielerploeg sponsort en sinds vorig jaar op de wedstrijdshirts van OGC Nice prijkt.

Een van de eerste wapenfeiten van Ratfcliffe als eigenaar van Nice was het aantrekken van Kasper Dolberg, die vorig jaar voor twintig miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Mocht Bosz aan de slag gaan bij de Franse club, die teleurstellend elfde staat in de Ligue 1, dan begint hij aan een hernieuwde samenwerking met Dolberg. In het seizoen 2016/17 haalde het duo bij Ajax gezamenlijk onder meer de finale van de Europa League.