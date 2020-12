Onana laat zich aan vooravond van ‘Atalanta’ inspireren door landgenoot

André Onana ziet de wedstrijd tegen Atalanta van woensdagavond met vertrouwen tegemoet. De keeper van Ajax beging vorige week in de verloren uitwedstrijd tegen Liverpool (1-0) een grote inschattingsfout die resulteerde in het enige tegendoelpunt, maar laat zich niet uit het veld slaan. Onana haalt inspiratie uit een citaat van zijn landgenoot Samuel Eto'o, vertelt hij aan Ajax TV.

"Zoals mijn goede vriend Samuel Eto’o altijd zegt: je verliest niet, je leert", zegt de doelman uit Kameroen daags voor de cruciale Champions League-wedstrijd in een interview met het clubkanaal. "Je moet het leven nemen zoals het komt. Als je de beste wilt worden, moet je van dat soort fouten leren. Zeggen dat je de beste wilt worden, is niet genoeg. Je moet het laten zien en dat betekent hard werken, veel beelden bekijken en goed voor jezelf zorgen."

Ajax beleeft tot dusver een ongelukkige decembermaand. Na de nederlaag tegen Liverpool volgde in de Eredivisie een verliespartij in eigen huis tegen FC Twente (1-2). Toch hoopt Onana dat zijn ploeggenoten zich niet laten ontmoedigen. "Voor het fluitsignaal klinkt, wil ik iedereen zien lachen. Zoals we dat altijd doen voor een wedstrijd. Tijdens de wedstrijd wil ik dat we plezier maken. Want als wij plezier hebben en volgens onze filosofie de bal rond laten gaan, de tegenstander laten rennen en scherp zijn op de omschakeling, dan kunnen we geweldige dingen laten zien."

Onana beseft dat er voor een relatief ervaren speler als hijzelf mogelijk een extra taak is weggelegd tegen Ajax. "Wij moeten zelfvertrouwen uitstralen en de jonge spelers moeten ons volgen", doceert de 24-jarige sluitpost. "In een belangrijke wedstrijd moeten de beste spelers laten zien waarom ze de besten zijn. Iedereen hier kan voetballen, dat hebben we al laten zien. Als je bij deze grote club speelt, weet je hoe je moet voetballen. Nu hebben we gewoon wat liefde en vertrouwen nodig." Ajax moet woensdag winnen van Atalanta om de achtste finales van de Champions League te bereiken.