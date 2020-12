Koeman kiest voor ‘la fórmula Turin’ en heeft verrassing op de bank

Ronald Koeman kiest ook dinsdagavond in het weerzien van Barcelona met Juventus in de Champions League voor la fórmula Turin. De Spaanse topclub speelde in het eerste duel met de Italianen (0-2 winst) een van de beste wedstrijden van het seizoen, met open zijkanten en zonder een vaste nummer negen. Mede door blessureleed bij Ousmane Dembéle kiest Koeman vanavond voor jeugdigheid op de flanken en verder zit er een grote verrassing op de bank: de herstelde Samuel Umtiti kan zijn eerste minuten sinds 27 juni maken.

Wil je de wedstrijd LIVE kijken? Dat kan vanaf 20.30 uur op Voetbalzone.nl!

Vier vertrouwde namen in de defensie: Marc-André ter Stegen verdedigt het doel, Clément Lenglet in het hart van de defensie, terwijl Sergiño Dest en Jordi Alba de flanken voor hun rekening nemen. Naast Lenglet heeft Koeman plaats ingeruimd voor Ronald Araujo, die zodoende de voorkeur krijgt boven Óscar Mingueza. De Uruguayaan is hersteld van de blessure die hij juist opliep in het eerste duel in Italië.

Frenkie de Jong en Miralem Pjanic zijn de controleurs van Barcelona. De Bosniër is de enige speler die aan het startsignaal van elk van de vijf, en na vanavond zes, groepsduels in de Champions League is verschenen. In aanvallend opzicht kiest Koeman voor Trincao op rechts en Pedri op links. De Spanjaard speelde in Turijn een van zijn beste wedstrijden als Azulgrana. In de as van het veld staan Lionel Messi en Antoine Griezmann. Voor Philippe Coutinho en Martin Braithwaite is een invalbeurt het hoogst haalbare.

Barcelona en Juventus zijn al verzekerd van de achtste finales en strijden alleen nog om de winst van Groep G. De ploeg van Koeman, goed voor vijftien punten, heeft voldoende aan een zege, gelijkspel of maximale nederlaag van 0-2. Juventus heeft drie punten minder en zal een beter uitresultaat dan 0-2 moeten neerzetten, daar het doelsaldo ook in het voordeel van de Catalanen is: +14 en +7.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann.

Opstelling Juventus: Buffon; Cuadrado, De Light, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie; Morata en Cristiano Ronaldo.