Mitchel Bakker duimt voor landgenoot: ‘Hij scoort bijna iedere wedstrijd’

Mitchel Bakker hoopt op een doorbraak van Xavi Simons bij Paris Saint-Germain. De linksback is goed bevriend met zijn zeventienjarige landgenoot, die vorig jaar overkwam vanuit de jeugdopleiding van Barcelona. Simons wacht nog op zijn officiële debuut voor PSG, terwijl Bakker regelmatig in de basisopstelling van trainer Thomas Tuchel staat. In de Onder-19 van PSG presteert Simons echter wel goed, merkt Bakker op in een interview met CBS Sports.

In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Istanbul Basaksehir van 21.00 uur vertelt Bakker over zijn ervaringen in Parijs en over zijn samenwerking met meerdere ploeggenoten. Simons is een van de spelers die ter sprake komt. De jongeling deed in augustus zeventien minuten mee in een oefenwedstrijd van PSG tegen Sochaux (1-0 zege) en behoorde dit seizoen tweemaal tot de wedstrijdselectie voor een competitiewedstrijd, al bleef hij beide keren op de bank zitten.

"Toen hij hierheen kwam, hebben we veel gepraat", vertelt Bakker, zelf in 2019 transfervrij overgekomen van Ajax, aan de Amerikaanse sportzender. "Soms gaan we samen de stad in. Het is voor ons allebei niet makkelijk. Hij is jonger dan ik en PSG heeft veel goede middenvelders rondlopen. Hij is zelf ook een heel goede speler en doet het goed bij de Onder-19. Ik heb gezien dat hij vrijwel iedere wedstrijd scoort of een assist geeft. Dat niveau moet hij vasthouden", draagt Bakker zijn landgenoot op.

Op korte termijn zullen Bakker en Simons waarschijnlijk nog niet samen op het veld staan, maar de twintigjarige vleugelverdediger speelt wel regelmatig samen met Neymar en Kylian Mbappé. Beide aanvallers kunnen vanaf de linkerflank opereren, waardoor de connectie met Bakker goed moet zijn. "Het zijn twee wereldtoppers en ik ben blij om met ze te spelen", zegt Bakker, die probeert om de wisselwerking met de sterspelers zo goed mogelijk te laten verlopen. "Het doet me goed als ze voor mij spelen, want er gebeurt altijd iets bijzonders als je de bal aan ze geeft."

"Het klopt dat Neymar vaker op de linkerflank staat dan Kylian, die soms zelf op zoek gaat naar de ruimtes. Maar ik heb met allebei een goede connectie", verzekert Bakker. "Op het veld praten ze met me en helpen ze me, zodat we beter kunnen voetballen. Ook door met ze op het trainingsveld te staan word ik een betere speler, vooral door één-op-één-duels. Daar heb ik profijt van." Spijt van zijn overstap heeft Bakker zeker niet. "Ik denk dat iedereen wel voor PSG wil spelen. Het is een goede verandering geweest voor me. Ik ben dit seizoen goed begonnen en hopelijk kan ik dat vasthouden."