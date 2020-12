Grootste compliment Mino Raiola afkomstig van Edwin van der Sar

Het grootste compliment dat Mino Raiola als zaakwaarnemer ooit heeft gekregen is afkomstig van Edwin van der Sar, zo bekent de belangenbehartiger in een interview met Tuttosport. Volgens Raiola wil de algemeen directeur van Ajax liever niet dat Ajax-spelers hem als zaakwaarnemer kiezen en dat ziet de spelersmakelaar als het grootste moment dat hij ooit heeft mogen ontvangen.

In een interview met de Italiaanse sportkrant wordt Raiola gevraagd naar het grootste compliment dat hij kreeg in zijn rol als zaakwaarnemer. “Als ze mij bekritiseren, dan betekent het dat ik mijn werk goed doe”, begint de Nederlandse zaakwaarnemer van Italiaanse komaf. “Van der Sar, de algemeen directeur, vertelde de Ajax-jongens: neem iedere zaakwaarnemer die je maar wil, maar kies niet voor Raiola. Hier, dat was het grootste compliment dat ik kon krijgen. Als ze bang voor je zijn en liever niet als tegenstander willen, dan zie ik dat als een groot compliment.”

De clubleiding van Ajax en Raiola zijn in het verleden al meerdere keren gebotst. Hij zou worden gezien als een zaakwaarnemer die jonge Ajax-talenten graag onderbrengt bij clubs in Europa. Zo vertrok onder meer Raiola’s cliënt Justin Kluivert op jonge leeftijd naar AS Roma. Volgens de zaakwaarnemer was het vooral de keuze van de aanvaller zelf om weg te gaan bij Ajax. “Toen Justin zelf voor AS Roma koos, werd er geroepen: ‘Raiola brengt Kluivert naar Roma.’ Het hele land stond drie weken op zijn kop, want dit grote talent had bij Ajax moeten blijven”, zei Raiola eerder dit jaar tegenover Voetbal International.

“Heb jij iemand gehoord toen die jongen van PEC Zwolle (Sepp van den Berg, red.) naar Liverpool ging? Ik niet”, aldus Raiola in het weekblad. “Al die spelers die op jonge leeftijd naar Engeland zijn gegaan, de Redannetjes en Chongs van deze wereld, als ik hun zaken had gedaan, was het land te klein. Nu hoor je niemand. En als Ajax spelers op hun zestiende wegplukt uit Scandinavië, blijft het ook oorverdovend stil.”