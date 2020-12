Turks persbureau verrast met mogelijke nieuwe werkgever Mesut Özil

Mesut Özil kan zich loopbaan op korte termijn vervolgen bij DC United, zo onthult het Turkse persbureau DHA dinsdag. De club uit de Major League Soccer zou de 32-jarige middenvelder al in januari willen overnemen van Arsenal. Özil, in Noord-Londen al enige tijd niet meer dan een tribuneklant, zou niet onwelwillend tegenover een Amerikaans avontuur staan, zo klinkt het.

Bovengenoemd medium noemt enkele redenen waarom een eventueel huwelijk tussen DC United en Özil kans van slagen heeft. De spelmaker timmert aan de weg op zakelijk gebied en met een verhuizing richting de Verenigde Staten kan hij zijn zakenimperium alleen maar verder uitbouwen. De Duitser in Engelse dienst is eigenaar van Esports-team M10 Esports en kledingmerk M10 Streetwear. Daarnaast heeft Özil plannen voor een voetbalacademie, wat allemaal ook in een stroomversnelling kan raken bij een transfer naar DC United.

Özil is ondanks zijn status van reservespeler bij Arsenal een gewild object op de transfermarkt. Murat Zorlu, een congreslid van Fenerbahçe, heeft dinsdag één en ander verklaard aan het Turkse medium Sport Digitale. "Een bron dicht bij de club heeft mij verteld dat de kans groot is dat Özil in de volgende transferperiode (in januari, red.) naar Fenerbahçe komt. Ik zou zelfs willen zeggen dat de kans dat hij hier over een maand tekent op negentig procent ligt."

De door manager Mikel Arteta verbannen Özil wordt voorts in verband gebracht met clubs uit Qatar en Saudi-Arabië. Het lijkt zo goed als uitgesloten dat de middenvelder, wiens contract over een halfjaar afloopt, zijn verblijf bij Arsenal verlengt. De routinier staat sinds medio 2013 onder contract bij the Gunners, die hem destijds voor vijftig miljoen euro overnamen van Real Madrid.