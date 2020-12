‘Mino Raiola lacht zich kapot, die heeft Stengs, Boadu en Wijndal’

Barry van Galen denkt dat de invloed van Mino Raiola op het beleid van AZ steeds groter wordt. De vermaarde zaakwaarnemer behartigt namelijk niet alleen de belangen van de weggestuurde trainer Arne Slot. Raiola is daarnaast als zakelijk adviseur ook verbonden aan de belangrijkste spelers binnen de selectie van de Alkmaarse club, zo blijkt uit de woorden van Van Galen.

"Max Huiberts (technisch directeur AZ, red.) gaat heel goed met zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez, de 'loopjongen' van Mino Raiola", onthult Van Galen, die jarenlang voor AZ speelde, dinsdag in de podcast van Voetbal International. "Rodriguez heeft veel AZ-spelers naar Raiola gehaald. Alle jeugdspelers zo'n beetje. Huiberts gaf aan die spelers ook het advies om naar Raiola te gaan. Dat hoorde ik hem ooit roepen op de tribune, daar zit ik bij. 'Je moet naar Mino gaan, José begeleidt je dan goed'. Dat ging toen om Marko Pantelic. Dat hoort niet, vind ik. Maarja, dat terzijde. Maar Mino lacht zich nu kapot. Die heeft nu spelers zoals Calvin Stengs, Myron Boadu, Owen Wijndal en Pantelis Hatzidiakos. En dus Slot." Rodriguez speelde net als Van Galen lang bij AZ en de voormalig verdediger groeide zelfs uit tot aanvoerder.

Louis van Gaal gelinkt aan terugkeer in Eredivisie: ‘Die staat er meteen’

De clubloze coach wordt gelinkt aan één van zijn oude clubs in Nederland. Lees artikel

In de optiek van Van Galen had de interesse van Feyenoord in Slot niet als een verrassing kunnen komen voor Huiberts. "Ze wisten het ook wel, maar ze hadden misschien verwacht dat Raiola zou zorgen dat Slot bij AZ zou bijtekenen, omdat ze zoveel spelers aan hem hebben gegeven", vervolgt de oud-middenvelder. "Ze dachten: Wij hebben veel voor hem gedaan, misschien doet hij dat dan voor ons terug. Maar Mino is gewoon een keiharde zaakwaarnemer en hij staat volledig in zijn recht. Die doet wat Slot wil. Als Slot naar Feyenoord wil, dan is hij er voor hem. Hij zit er niet voor AZ natuurlijk."

Van Galen liet zich maandag tegenover de NOS nog uit over het leven bij AZ na Slot. "Ik had Phillip Cocu in mijn hoofd. En ik las ook Giovanni van Bronckhorst, dat vind ik ook goed. Die hebben ervaring met kampioenschappen. Daar kan ik me ook wel in vinden. Ik zou het heel mooi vinden als één van die twee het wordt. En als je iemand het seizoen wil laten afmaken, dan zou ik Louis van Gaal kiezen. Die staat er meteen.", zo filosofeerde Van Galen hardop. Van Gaal was eerder tussen 2005 en 2009 al trainer van AZ, met het kampioenschap in zijn laatste seizoen als absoluut hoogtepunt van zijn periode in Alkmaar.