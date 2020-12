Daley Blind mist training en is extra probleemgeval bij Ajax

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft er nog een twijfelgeval bijgekregen voor de cruciale Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen Atalanta. Daley Blind ontbrak dinsdag op de afsluitende training vanwege griep. Ten Hag meldde voorafgaand aan de training dat Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, David Neres en Lassina Traoré vraagtekens zijn voor het duel met Atalanta.

Blind meldde zich dinsdagochtend nog wel op de club, maar is vervolgens ziek naar huis gegaan. Het ANP meldt dat het afwachten is of de Oranje-international woensdag inzetbaar is als Atalanta op bezoek komt. Mocht de linkspoot niet in actie kunnen komen, is de verwachtin dat hij vervangen zal worden door de Argentijnse verdediger Lisandro Martínez. Ten Hag sprak tijdens de persconferentie uit dat hij goede hoop heeft op het meespelen van Tagliafico, Mazraoui en Neres. Over het meespelen van Traoré was hij minder positief gestemd.

Bij Atalanta is Robin Gosens gewoon van de partij. De linksback was een twijfelgeval nadat hij afgelopen zaterdag positief testte op het coronavirus, maar dat blak een valspositieve test. Hij heeft op tijdig het certificaat in handen gekregen waaruit blijkt dat hij niet besmet is met het coronavirus. De Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers zijn eveneens opgenomen in de wedstrijdselectie van trainer Gian Piero Gasperini.

Ajax moet woensdag winnen van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. De Amsterdamse club staat derde, met zeven punten uit vijf duels. Nummer twee Atalanta verzamelde tot dusver een punt meer. Liverpool is met twaalf punten reeds verzekerd van een plaats bij de laatste zestien in het miljardenbal. Hekkensluiter FC Midtjylland is met één punt uitgeschakeld. Het treffen tussen Ajax en Atalanta in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 18.55 uur.