‘Als Man City het netjes had gespeeld was Man United toen kampioen geweest’

Manchester United moest het in het seizoen 2017/18 doen met de tweede plaats in de Premier League, met een achterstand van negentien punten op kampioen Manchester City. Volgens Ricardo Formosinho was de situatie destijds echter heel anders geweest als the Citizens, toen al onder leiding van Josep Guardiola, gewoon de regels rondom Financial Fair Play hadden nageleefd. De Portugees werkte toendertijd als assistent van José Mourinho bij Manchester United.

"We zijn destijds geen kampioen geworden, dat klopt", verzucht Formosinho enkele jaren later in een interview met het Portugese medium Record. "Maar we hebben met Manchester United wél de Europa League, de League Cup en de Community Shield veroverd. En in gevecht met Manchester City, dat zoals later bleek het spel niet netjes speelde, werden we tweede in de Premier League. Als het sportieve gedeelte destijds leidend was geweest, dan waren we zeker kampioen geworden."

Manchester City werd pas in 2020 schuldig bevonden aan het overtreden van de regels van Financial Fair Play. Men werd in eerste instantie voor twee seizoenen uitgesloten van deelname aan Europees voetbal, met daarnaast een boete van dertig miljoen euro. Manchester City stapte gelijk naar het sporttribunaal CAS om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de UEFA. De Europese uitsluiting werd vervolgens teruggedraaid, al bleef er wel een boete over van tien miljoen euro. Manchester City zou zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding met sponsorinkomsten, waarna de UEFA een onderzoek instelde en een straf oplegde.

Formosinho grijpt het interview met Record aan om de loftrompet te steken over Mourinho, zijn vroegere baas. "Mensen vragen mij vaak waarom hij de beste is. Ik zeg dan altijd dat Mourinho sneller denkt dan andere mensen en ook sneller met oplossingen komt. Op tactisch gebied is hij ver boven de rest van de trainers verheven. Hij is op een andere manier beter dan de rest, ik zou zelfs willen zeggen véél beter", aldus de voormalig rechterhand van Mourinho, die bij Manchester United korte tijd samenwerkte met Zlatan Ibrahimovic. "Toen hij vertrok (in maart 2018, red.) verloren we een geweldig persoon én een echte leider in de kleedkamer. Hij bleek echt onvervangbaar te zijn en we misten hem dan ook zeer."