Pikante onthulling Hoedt op dag van CL-kraker: ‘Ik heb met ze gesproken’

Wesley Hoedt keerde in de slotfase van de meest recente transferperiode terug bij Lazio. De centrale verdediger, afkomstig van Royal Antwerp, had echter ook zijn verblijf in de Pro League kunnen verlengen. Hoedt sprak namelijk ook met een afvaardiging van Club Brugge, dinsdagavond toevallig de tegenstander van Lazio in de groepsfase van de Champions League. Een deal kon echter niet worden beklonken.

"Ik heb inderdaad met Club Brugge gesproken, al had ik nooit de intentie om naar die club te gaan", zo onthult Hoedt dinsdag in een interview met de Gazet van Antwerpen. "Het was in financieel opzicht ook geen haalbare kaart. Maar het komt ook omdat ik zeer populair ben bij de aanhang van Royal Antwerp." Er was tevens interesse vanuit Brussel voor de mandekker. "Anderlecht wilde me ook hebben. Dat streelde wel mijn ego. Het betekent vooral dat ik een goede indruk heb achtergelaten in België." Hoedt kwam tijdens zijn verhuurperiode in Antwerpen tot 25 wedstrijden. "Ik moet toegeven dat Royal Antwerp mijn hart wel een beetje heeft gestolen."

Hoedt had het ook niet erg gevonden als hij bij Royal Antwerp was gebleven. De lokroep van Lazio-trainer Simone Inzaghi bleek echter té groot te zijn. "Het verlangen om in Antwerpen te blijven was er zeker en daar had ik ook veel voor overgehad. Ik voelde me geweldig bij die club. Mijn vriendin komt uit Zeeland en die woonde bij mij in de buurt. Ik sprak ook met Antwerp en Southampton om de deal rond te maken. De verschillen bleken echter te groot te zijn. En als er dan een club komt met nóg grotere mogelijkheden op sportief gebied, dan moet je daar als topatleet, en met de kwaliteiten die ik heb, altijd voor gaan."

De door Southampton aan Lazio verhuurde Hoedt staat sinds zijn terugkeer in Rome op elf wedstrijden in alle competities. Hoedt staat met de Italianen voor een cruciale ontmoeting in de Champions League. Nummer twee Lazio staat op negen punten uit vijf duels en de voorsprong op nummer drie Club Brugge bedraagt twee punten. Borussia Dortmund voert groep F aan met tien punten.