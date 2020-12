Link met AZ ‘compliment’: ‘Maar het zit niet in mijn hoofd en er speelt niets’

AZ stuurde Arne Slot afgelopen zaterdag de laan uit, nadat bekend was geworden dat hij meermaals had gesproken met een afvaardiging van Feyenoord. Op het lijstje met mogelijke opvolgers prijkt onder meer de naam van Wim Jonk, maar de huidige oefenmeester van provinciegenoot FC Volendam is naar eigen zeggen niet bezig met een eventuele overstap naar AZ. Bij de Alkmaarse club neemt Pascal Jansen voorlopig de honneurs waar.

"Het is altijd een compliment als je ergens genoemd wordt", opent Jonk na de 2-3 zege van FC Volendam op Excelsior van maandagavond het gesprek met het Algemeen Dagblad. Om er vervolgens gelijk aan toe te voegen: "Maar AZ zit niet in mijn hoofd en er speelt niets op de achtergrond. Ik kan er dus weinig zinnigs over zeggen. Bovendien ben ik ben op dit moment met FC Volendam bezig." Jonk zette vorig jaar zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2022 aan de club uit de Keuken Kampioen Divisie bindt.

Jonk, eerder al genoemd als de permanente opvolger van John van den Brom bij FC Utrecht, snapt wel waarom zijn naam in verband wordt gebracht met AZ. "We zijn in Nederland goed in lijstjes maken", vervolgt de Volendam-coach zijn relaas. "Natuurlijk is het mooi dat ons type voetbal gewaardeerd wordt. Want mijn eerste intentie bij Volendam was om het stadion vol te krijgen, dat is vanwege corona helaas niet gelukt. Maar mooi voetbal zit in mijn DNA en dat lukt hier bij vlagen goed." FC Volendam bezet na de zege op Excelsior de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Na de overwinning in Rotterdam werd Jonk door RTV Rijnmond gelinkt aan Feyenoord, waar Dick Advocaat na dit seizoen vertrekt. Technisch directeur Frank Arnesen hoeft hem echter niet te bellen. "Als er ergens iets gebeurt komen er altijd allerlei namen op lijstjes te staan. Dat is een compliment als je wordt genoemd, maar dat is helemaal niet aan de orde." Jonk snapt de link met Feyenoord wel, aangezien de aan FC Volendam verhuurde Francesco Antonucci een goed contact heeft met Arnesen. "Vaak worden één-tweetjes zo gemaakt, maar zo werkt het niet altijd", aldus Jonk.

