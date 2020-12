Politie licht zeven verdachten van bed rond overval op René van der Gijp

De politie heeft vandaag zeven mannen opgepakt die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen op vermogende mensen en bekende Nederlanders, onder wie René van der Gijp. De verdachten zijn 19 tot 24 jaar oud en werden vanochtend door de politie van hun bed gelicht tijdens invallen in acht woningen in Rotterdam en Ridderkerk. Onder de slachtoffers van de overvallen is ook Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials.

De politie meldt dat de verdachten zijn aangehouden op verdenking van vier overvallen en drie inbraken in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland in Zuid-Holland en Uden in Noord-Brabant. Tijdens de aanhoudingen zijn onder meer een auto, designerkleding, design tassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen. “Het onderzoeksteam sluit niet uit dat er nog andere overvallen en inbraken aan deze verdachten kunnen worden gelinkt”, schrijft de politie in een verklaring.

Het is vooralsnog onduidelijk of het om een bende gaat. De politie laat echter weten dat het wel een patroon ziet in de werkwijze van de aangehouden personen. “Het was de verdachten steeds te doen om dure horloges, sieraden en geld”, zo klinkt het. “Ze wisten tonnen aan buit te maken. De verdachten gingen daarbij bovendien geweld niet uit de weg. In enkele gevallen gebruikten zij een vuurwapen om de slachtoffers te bedreigen of werden de slachtoffers mishandeld.”

Van der Gijp werd eerder dit jaar slachtoffer van een overval. De daders sloegen met hames op de ruiten van zijn auto, maar doordat zijn wagen gepantserd is kwamen de overvallers er niet doorheen. De oud-voetballer kwam met de schrik vrij. De 21-jarige Ryan van V., die als chauffeur betrokken was bij de overval, werd veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.