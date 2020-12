‘Ik praat vaak met Arnesen, ik had hem voor de wedstrijd nog aan de telefoon’

Francesco Antonucci wordt intensief gevolgd door de technische leiding van Feyenoord, zo onthult de aan FC Volendam verhuurde spelmaker. Technisch directeur Frank Arnesen heeft geregeld contact met de pas 21-jarige middenvelder, dit seizoen één van de smaakmakers in de Keuken Kampioen Divisie. Antonucci hoopt op een mooie toekomst in Rotterdam, al wil hij liever niet te hard van stapel lopen. Zijn trainer Wim Jonk benadrukt daarnaast dat hij zichzelf geen kandidaat vindt voor het trainerschap bij Feyenoord, ondanks de geruchten hieromtrent.

"Ik praat vaak met hem (Arnesen, red.), bijna elke week", verklaart Antonucci tegenover RTV Rijnmond. "Voor de wedstrijd (van maandagavond tegen Excelsior, red.) had ik Arnesen nog aan de telefoon. Hij vroeg hoe ik me voelde en wenste me succes. Het is echt mooi hoe Feyenoord met mij bezig is. Ik ben blij dat ik bij de club heb getekend." De huurling volgt de verrichtingen van Feyenoord op de voet. "Maar eerst wil ik promoveren met FC Volendam", zo klinkt het vastberaden.

Antonucci, die voor vier seizoenen tekende bij Feyenoord, krijgt regelmatig feedback van Arnesen over zijn prestaties in het shirt van FC Volendam. "Hij kijkt vaak ook naar mijn wedstrijden en kan me daarmee helpen. Soms moet ik sneller passen en niet zoveel dribbelen. En ook vaker in de duels komen", verduidelijkt de jonge middenvelder. De door Feyenoord verhuurde speler kende een moeizame start van het seizoen, maar inmiddels presteert hij weer op de toppen van zijn kunnen. Antonucci staat op vier doelpunten en drie assists namens de nummer zes in de Keuken Kampioen Divisie. "Nu gaat het goed. Ik ben erg blij."

Jonk wordt vervolgens door RTV Rijnmond gevraagd naar zijn toekomst als trainer. Hij is genoemd als mogelijke opvolger van Dick Advocaat bij Feyenoord, maar de coach van FC Volendam wil daar voorlopig niets van weten. "Als er ergens iets gebeurt komen er altijd allerlei namen op lijstjes te staan. Dat is een compliment als je wordt genoemd, maar dat is helemaal niet aan de orde." Jonk snapt de link met Feyenoord wel, aangezien Antonucci een goed contact heeft met Arnesen. "Vaak worden één-tweetjes zo gemaakt, maar zo werkt het niet altijd."