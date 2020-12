Ten Hag veegt suggestie over Promes van tafel: ‘Dat is natuurlijk onzin’

Quincy Promes was vorig seizoen een vaste basisspeler bij Ajax en regelmatig blonk hij uit met doelpunten en assists. Deze jaargang moet hij genoegen nemen met een bijrol, daar Erik ten Hag in de voorhoede andere spelers voorrang geeft. Volgens de trainer is het onzin dat Promes minder presteert door het vertrek van Hakim Ziyech, met wie de Oranje-international een goede klik had.

In aanloop naar de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Atalanta werd Ten Hag tijdens de persconferentie door de aanwezige media aan de tand gevoeld over de prestaties van Promes. Gevraagd werd hoe het komt dat de aanvaller nog niet van grote waarde is geweest voor Ajax dit seizoen. “Het is heel moeilijk aan te geven”, reageerde de trainer. “Soms hoor ik dat er verbanden worden gelegd dat het aan andere spelers ligt dat hij de vorm niet heeft. Maar hij heeft bij veel clubs al laten zien dat hij een uitstekende aanvaller is met buitengewone kwaliteiten. Dat heeft hij dit seizoen ook al laten zien.”

Promes, dit Eredivisie-seizoen goed voor vier treffers, speelt bij Ajax vanaf de linkerkant, maar op die positie kiest Ten Hag dit seizoen vaker voor David Neres of Dusan Tadic. “Er is veel concurrentie, waardoor hij minder heeft gespeeld dan zou moeten.” Volgens Ten Hag hebben de mindere prestaties van Promes niets te maken met het vertrek van Ziyech naar Chelsea. “Dat is natuurlijk onzin. Bij Spartak Moskou heeft hij bijvoorbeeld ook geweldig gespeeld. Dat hij de kwaliteiten heeft om belangrijk voor Ajax te zien is duidelijk.”

Ryan Gravenberch heeft dit seizoen wel een basisplaats en de achttienjarige middenvelder maakte de afgelopen weken grote indruk. Met name in de uitwedstrijd tegen Liverpool (1-0 nederlaag) gooide het talent hoge ogen. “Hij speelde tegen Liverpool in het eerste uur uitstekend. Het is heel knap als je dit kan laten zien tegen een topteam als Liverpool”, aldus Ten Hag, die naar eigen zeggen met Gravenberch op ‘heel veel aspecten’ heeft getraind. “Met name het positie kiezen in balbezit en hoe hij moet vrijlopen. De omschakeling bij balverlies is wel een aandachtspunt. En in het aanvalsspel moet hij zijn stempel meer gaan drukken, daar kan hij zich in ontwikkelen", blijft Ten Hag kritisch.