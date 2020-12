Ten Hag: ‘Ik had vooraf al voorspeld dat dit zou gebeuren’

Erik ten Hag wil dat Ajax woensdag op een slimmere manier tegen Atalanta speelt dan in de uitwedstrijd. De Amsterdammers moeten winnen in de laatste groepswedstrijd van de Champions League om de volgende ronde te bereiken en om dat te bewerkstelligen moet in de Johan Cruijff ArenA alles kloppen, zo gaf de trainer dinsdagochtend aan tijdens de persconferentie. “Op Champions League-niveau is één klein detail bepalend”, aldus de trainer van de Amsterdammers.

Ajax ging vorige week in de Champions League op Anfield ten onder tegen Liverpool (1-0), waarna een thuisnederlaag in de competitie volgde tegen FC Twente (1-2). “Ik geloof niet in een reactie”, zei Ten Hag tegenover de aanwezige media. “Ik zie dit als een incident in weer een andere competitie. Wij verkeren in een goede vorm, dat hebben we tegen Liverpool laten zien. Tegen FC Twente was heel veel slecht en speelden we ondermaats. Dat moeten we snel afsluiten. Natuurlijk zijn er harde woorden gevallen in de kleedkamer, maar we moeten er niet te lang bij stil blijven staan.”

Ten Hag vreest er niet voor dat december een extra zware maand wordt voor alleen Ajax. Volgens de trainer is de laatste maand van het jaar voor alle clubs lastig. “Dat hebben we wel kunnen zien aan de uitslagen van afgelopen weekend”, doelt hij op de nederlagen van AZ, PSV en Vitesse, en het gelijkspel van Feyenoord. “Ik had vooraf al voorspeld dat dit zou gebeuren”, aldus de trainer, die door het puntenverlies van de concurrenten met zijn ploeg lijstaanvoerder in de Eredivisie blijft. “Dat geeft vertrouwen richting de volgende wedstrijden en naar morgen toe.”

Bij een ander resultaat dan een overwinning komt Ajax na de winterstop uit in de Europa League. “Ik en het team zijn ervan overtuigd dat wij bij de beste zestien van Europa moeten zitten”, aldus Ten Hag. “De Europa League is ook een heel mooi evenement. Maar wij willen gaan voor het hoogst haalbare. Dat moeten we nastreven en daar hebben we vertrouwen in. Als we ons plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League dan zal dat ons een boost geven. Als we het niet halen, dan gaan we verder in de Europa League en proberen we daar hoge ogen te gooien. Onze doelen zijn helder: volgend jaar willen we weer in de Champions League spelen en we willen titels pakken. We willen het team ontwikkelen en dat verloopt heel positief", aldus de trainer, die goede hoop heeft op het meespelen van de twijfelgevallen David Neres, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui. Lassina Traoré is het grootste twijfelgeval.

Ten Hag benadert het duel met Atalanta als een finale. “Dit is geweldig om te spelen, hier kijken we naar uit”, aldus Ten Hag over de wedstrijd die de Amsterdammers een bonus van twaalf miljoen euro kan opleveren. “Die financiële druk voel ik niet zo. Druk leggen we onzelf op. We willen bij de beste zestien van Europa horen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het team, de uitstraling van de club en de ontwikkeling van de spelers. Het Champions League-platform is ons leven en daar moeten we alles voor geven. Dan sta je in de spotlights en daar houden wij van. De spelers houden daarvan. Op dat niveau ontwikkelen de spelers zich sneller en dus doen we er alles aan om in het toernooi te blijven.”

De Ajax-trainer put veel vertrouwen uit de twee onderlinge duels met Liverpool, ook al verloor zijn team twee keer van the Reds. “Als wij competitief zijn aan Liverpool, dan kun je van iedereen winnen”, stelt hij. “Atalanta speelt op een attractieve en directe manier. Dat doen wij ook. De vorige keer hebben we gezien dat het een geweldige wedstrijd kan worden. Binnen onze speelwijze met ons systeem zullen we een antwoord geven op de manier waarop Atalanta het doet.”

Ajax gaf in de uitwedstrijd een 0-2 voorsprong uit handen. Na rust kwam Atalanta knap terug en eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. Wat er woensdagavond beter moet? “In ieder geval, over de hele wedstrijd gezien, de slimheid van spelen. Dan kijk ik met name naar de spelers in de as van het elftal. Zij moeten de organisatie bewaken. Want op de momenten dat je op voorsprong staat, mag je dat natuurlijk nooit verspelen. Dat heeft met focus te maken, want in een of twee momenten waarin het niet goed staat word je afgestraft. En dat terwijl het in grote fases van de wedstrijd heel kloppend was.”