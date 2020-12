Ten Hag: ‘Het zijn allemaal twijfelgevallen en hij is denk ik de grootste’

Ajax-trainer Erik ten Hag weet nog niet of hij woensdagavond kan beschikken over David Neres in het cruciale Champions League-duel met Atalanta. De vleugelaanvaller viel vorige week geblesseerd uit tegen Liverpool (1-0) en moest hierdoor het thuisduel met FC Twente (1-2) missen. Vorige week liet Neres via Instagram Stories zien dat hij een brace droeg om zijn onderbeen. Ten Hag hoopt desondanks dat de blessureproblemen van de buitenspeler meevallen.

Ten Hag gaat tevens in op de fitheid van Nicolás Tagliafico, Lassina Traoré en Noussair Mazraoui, die net als Neres met blessures kampen. "Het zijn allemaal twijfelgevallen", zo opent de coach van Ajax dinsdag op de persconferentie. "Maar ik heb wel goede hoop op in ieder geval Mazraoui. Tagliafico hoort daar ook bij, maar die twee zijn er in ieder geval bij." De verdedigers behoren normaal gesproken dus tot de wedstrijdselectie van Ajax. Over Neres klinkt vervolgens een ander geluid. "Wat hem betreft heb ik ook goede hoop, maar hij zal er straks op de training maar een gedeelte bij zijn en dan wachten we zijn reactie af. Traoré gaat ook trainen en ik denk dat daar het grootste twijfelgeval zit."

De oefenmeester van Ajax verlegt vervolgens de aandacht naar Neres, die tegen FC Twente dus ontbrak. "We weten waar de blessure zit, maar de exactheid en daaraan een prognose koppelen kon ik zaterdag niet. Zoals ik zei, morgen spelen we een finale. Alles is erop gericht dat hij daar bij kan zijn. Maar het moet wel verantwoord zijn, ook richting het vervolg. Zometeen gaat hij trainen, dan zullen we zien wat zijn reactie is. En dan nemen we een besluit of hij er wel of niet bij kan zijn. En vervolgens is de vraag of hij wel of niet kan starten."

Ajax heeft zichzelf met de nederlaag tegen Liverpool in een lastig parket gebracht. De formatie van Ten Hag moet woensdag winnen van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. De Amsterdamse club staat derde, met zeven punten uit vijf duels. Nummer twee Atalanta verzamelde tot dusver een punt meer. Liverpool is met twaalf punten reeds verzekerd van een plaats bij de laatste zestien in het miljardenbal. Hekkensluiter FC Midtjylland is met één punt uitgeschakeld. Het treffen tussen Ajax en Atalanta in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 18.55 uur.