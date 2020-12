Dinsdag, 8 December 2020

Man United meldt zich met miljoenen bij Real Madrid

Internazionale is van plan om Matías Vecino in januari te verhuren. Napoli, Torino, Lazio en Valencia overwegen om de middenvelder uit Uruguay tijdelijk over te nemen in de winterstop. (Diverse Italiaanse media)

Internazionale is daarnaast bezig met het aantrekken van spelers. Men wil de eerder bij Barcelona genoemde aanvaller Marcos Paulo na dit seizoen transfervrij overnemen van Fluminense. (Il Corriere dello Sport)

Lucas Vázquez heeft zich in de kijker gespeeld van Manchester United. The Red Devils willen de vleugelaanvaller in januari overnemen van Real Madrid en bereiden een bod voor van circa vijftien miljoen euro. (Fichajes.net) willen de vleugelaanvaller in januari overnemen van Real Madrid en bereiden een bod voor van circa vijftien miljoen euro.

Mesut Özil is voor ‘negentig procent’ op weg naar Fenerbahçe. De middenvelder komt niet meer aan spelen toe bij Arsenal en een vertrekt lijkt het beste voor alle partijen. (Sport Digitale)

De kans is aanwezig dat Jesse Lingard in de winterstop vertrekt. Het management van de middenvelder van Manchester United heeft reeds gesproken met Real Sociedad over een mogelijke huurdeal. (Sky Sports)