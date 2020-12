Özil keihard aangepakt na tweet over Arsenal-fans: ‘Jij bent onze Paul Pogba’

Mesut Özil is op Twitter in een verbale ruzie beland met Piers Morgan, de Engelse televisiepresentator die daarnaast al jarenlang supporter is van Arsenal. De Britse journalist reageert als door een adder gebeten op een tweet van de Duitse middenvelder, die door Morgan op weinig vleiende wijze wordt vergeleken met Manchester United-speler Paul Pogba.

Het begon allemaal toen Özil een tweet plaatste met de begeleidende tekst "Het gevoel van supporters die achter je staan", zo valt te lezen bij een foto waarop fans te zien zijn in het Emirates Stadium. Het is waarschijnlijk een verwijzing naar het duel van Arsenal met Rapid Wien (4-1) van vorige week in de groepsfase van de Europa League, toen er voor het eerst weer bezoekers (2.000) welkom waren in het stadion in Noord-Londen. De woorden van de reservespeler van the Gunners vielen maandagavond echter helemaal verkeerd bij Morgan.

Piers, buddy, are you still bitter from the other day???It seems like you're not a big fan of World Champions ?????????? I wish you would see as good as you hear things ???? https://t.co/oIka73MdfK — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 7, 2020

"Echte fans van Arsenal staan helemaal niet achter jou", zo foeterde Morgan op Twitter. "Jij bent onze Paul Pogba. Arsenal betaalt je veel te veel salaris, je laat nooit iets zien en je overschat je rol binnen de club ook nog eens schromelijk." Özil, die al eerder een woordenwisseling had met Morgan, reageerde op enigszins cynische wijze: "Ben je nog steeds gefrustreerd over laatst? Je bent duidelijk geen fan van wereldkampioenen. Ik zou willen dat je de dingen net zo goed zou zien als dat je ze hoort." Özil veroverde met Duitsland de wereldtitel in 2014, terwijl Pogba vier jaar later wereldkampioen werd met Frankrijk.

Morgan besluit dinsdagochtend met een sneer richting de tribuneklant van Arsenal. "Mesut, vriend, van wereldkampioen naar iemand die alleen nog maar wedstrijden speelt op de PlayStation. Geniet van je dag." De rol van Özil lijkt te zijn uitgespeeld, want manager Mikel Arteta heeft de middenvelder niet nodig in de Premier League en Europa League. Veel supporters, onder wie dus Morgan, vinden het onbegrijpelijk dat hij desondanks een weeksalaris van circa 400.000 euro opstrijkt. De verbintenis van Özil loopt na dit seizoen af en het lijkt onwaarschijnlijk dat hij zijn loopbaan bij Arsenal voortzet.