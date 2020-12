Opvallende conclusie over Messi: ‘Het zijn psychologische problemen’

Andrea Pirlo velt een hard oordeel over Lionel Messi. Volgens de trainer van Juventus, dinsdagavond de tegenstander van Barcelona in het laatste groepsduel in de Champions League, heeft de Argentijnse spelmaker problemen van psychologische aard overgehouden aan de beslissing om de Catalanen nog minstens een seizoen trouw te blijven. Messi leek Barcelona afgelopen zomer te verlaten, maar op het laatste moment veranderde hij toch van gedachten.

"Messi is in een speciale fase van zijn leven, niet zijn actieve loopbaan, aanbeland, omdat hij afgelopen zomer de nodige problemen kende", laat Pirlo voorafgaand aan de ontmoeting tussen Barcelona en Juventus in het Camp Nou weten in gesprek met Marca. "Het ging erom of hij zou blijven of vertrekken. Tijdens wedstrijden is daar echter niets van te merken, want Messi is altijd nog van grote waarde. De problemen hebben ook geen betrekking op het voetballende gedeelte, het zijn denk ik psychologische problemen. Maar ik wil er verder niet op ingaan, want het is onze zaak ook niet. Messi is en blijft desondanks een fenomeen."

In de Spaanse media leeft overigens de verwachting dat Messi wordt gespaard voor het bezoek van Juventus. Barcelona is met vijftien punten uit vijf duels reeds geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. De Italianen volgen op drie punten, terwijl daarnaast het doelsaldo duidelijk in het voordeel is van Barcelona: +14 om +7. "We hebben hier niets te verliezen en kunnen vrijuit voetballen", benadrukt Pirlo. "We weten dat we fouten hebben gemaakt in de eerste ontmoeting met Barcelona", verwijst de Juventus-coach naar de 0-2 nederlaag van eind oktober in eigen huis.

"Het zal een moeilijke wedstrijd worden en we zullen onder druk komen te staan. Maar we zullen zelf ook kansen krijgen en dan is het zaak om onszelf te belonen met doelpunten", voegt Pirlo daaraan toe. De kans is aanwezig dat Messi dinsdagavond tegenover zijn oude rivaal Cristiano Ronaldo komt te staan, al wil de keuzeheer van Juventus daar niet te lang bij stilstaan. "Het zijn allebei fenomenale voetballers die miljoenen fans weten te vermaken. Ze hebben heel veel voor het voetbal betekend", aldus Pirlo, die complimenteus is richting collega Ronald Koeman. "Ze hebben goede wedstrijden gespeeld en hij is in staat om zijn filosofie over te brengen op de spelers. Ik denk niet dat Barcelona door een crisis gaat."