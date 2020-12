Jamie Carragher haalt genadeloos uit: ‘Die twee zijn een grote schande’

Jamie Carragher adviseert Manchester United om Paul Pogba zo snel mogelijk ‘te lozen’. De oud-voetballer kreeg maandagavond tijdens Monday Night Football op Sky Sports de vraag wat de reactie van de Premier League-club zou moeten zijn op de uitlatingen van Mino Raiola. De zaakwaarnemer liet aan Tuttosport weten dat de club er goed aan doet om Pogba al in januari uit te zwaaien. “Het is niet de intentie van Paul om een contractverlenging te ondertekenen. Als ze dat niet begrijpen, dan hebben ze geen verstand van voetbal.”

“Paul en Manchester United, het is voorbij”, verzekerde de Italiaanse Nederlander. De uitspraken komen op een ietwat ongelegen moment, daar Manchester United dinsdagavond een belangrijke wedstrijd tegen RB Leipzig speelt. Komend weekeinde staat bovendien de krachtmeting tegen Manchester City op het programma. “Hoe Manchester United zou moeten reageren? Ze moeten hem lozen”, benadrukte Carragher, die ervan overtuigd is dat Pogba al wist wat zijn belangenbehartiger zou gaan zeggen. “Maar ik zeg dit al een jaar. Oh my god, hij is de meest overschatte voetballer die ik in heel mijn leven heb gezien.”

“Ik denk dat die twee een grote schande zijn. We zullen allemaal naar de zaakwaarnemer kijken en zeggen: ‘Vraag Pogba eens hoe hij denkt’. Zaakwaarnemers zijn tegenwoordig niet alleen maar zaakwaarnemers", benadrukte de levende legende van Liverpool. "Ze zijn de ouders van de spelers, de beste vrienden, de financiële adviseurs, degenen die vakanties boeken, degenen waarmee ze op uit gaan… Raiola zal de beste vriend van Pogba zijn. Pogba zal ongetwijfeld geweten hebben wat Raiola van plan was om te zeggen. En als dat niet het geval was, dan moet hij Raiola ontslaan.”

De vraag is waar de toekomst van Pogba ligt als ook Manchester United in januari al afscheid wil nemen. “Ik weet het echt niet”, gaf Carragher eerlijk toe. “Wie wil hem überhaupt hebben? Manchester United wil van hem af. Houd jezelf niet voor de gek. Ole Gunnar Solskjaer heeft de voorkeur aan Fred en Scott McTominay gegeven en hij speelde tegen West Ham United alleen maar omdat andere spelers rust kregen. Er zijn slechts twee clubs beter dan Manchester United en dat zijn Barcelona en Real Madrid. Met beter bedoel ik clubs waar je de logica van inziet. Iedereen ziet Barcelona en Real als het summum van de voetballerij.”

“Maar het is uitgesloten dat Barcelona of Real Madrid hem wil kopen. Ik zou echt flabbergasted zijn als ze voor Pogba komen. Wellicht is er een Franse connectie vanwege Zinédine Zidane. Maar ik zou mij er niet aan wagen.” Gary Neville zette op Twitter ook al vraagtekens bij de uitlatingen. “Dit is al zo vaak voorgekomen. Paul wist van tevoren al dat Raiola dit naar buiten zou brengen. Als dat niet zo is, dan zal er snel een statement komen waarin hij zijn zaakwaarnemer corrigeert. Dat je dit doet in aanloop naar de wedstrijden tegen RB Leipzig en Manchester City is een verschrikkelijk slechte timing.”