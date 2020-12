AD: Koerswijziging Feyenoord zet interne verhoudingen verder op scherp

De ambities van Feyenoord houden niet op met de komst van Arne Slot als hoofdtrainer, zo weet het Algemeen Dagblad dinsdag te melden in een uitgebreide analyse over de Rotterdamse club. Technisch directeur Frank Arnesen heeft een Amerikaans bedrijf ingehuurd voor advies en een werkgroep gaat werken aan de koers die Feyenoord in de nabije toekomst moet gaan varen. In alle geledingen van de club zullen veranderingen gaan plaatsvinden, zo klinkt het.

Slot, die nog niet officieel is aangesteld, krijgt volgens de krant de opdracht mee om 'dominant en attractief voetbal op de helft van de tegenstander te spelen'. Feyenoord moet de tegenstander voetballend de baas zijn. zo luidt het advies aan de beoogde nieuwe hoofdcoach. De gewenste speelstijl is onderdeel van de topsportorganisatie die de clubleiding voor ogen heeft. In de intern geformuleerde doelstelling staat dat Feyenoord 'nog minimaal éémaal kampioen moet worden in De Kuip, voordat we in 2025 hopelijk een nieuw stadion betrekken'. De laatste landstitel dateert uit 2017.

Het Algemeen Dagblad meldt voorts dat Arnesen in zee wil gaan met het Amerikaanse bedrijf Sportsology, dat naar verluidt 200.000 euro vraagt voor adviezen aan Feyenoord. De Deense directeur werkte in zijn tijd bij Chelsea veel samen met de Ierse eigenaar, die veelal voor adviezen zorgt bij clubs in Engeland en de Verenigde Staten. Sportsology krijgt de opdracht mee om 'het proces van structureren en organiseren van een topsportorganisatie’ van de nodige adviezen te voorzien. In het kader van 'het totale voetbal/topsportprogramma' zal de gehele organisatie van Feyenoord in de komende tijd grondig worden doorgelicht.

In maart volgend jaar moet de organisatiestructuur van de 'werkgroep Topvoetbal', in het leven geroepen door algemeen directeur Mark Koevermans, helemaal duidelijk zijn, zodat men met ingang van komend seizoen aan de slag kan gaan. Opvallend is wel dat de grote namen binnen de Feyenoord-organisatie, op assistent-trainer John de Wolf na, niet meedenken over de koerswijziging in De Kuip. Onder meer Robin van Persie, Dirk Kuyt, Wim Jansen en Gaston Taument zullen volgens de krant niet aanschuiven bij Koevermans om over de toekomst van Feyenoord te praten.

‘Feyenoord aast met Amerikaanse investeerders op megaroof bij AZ’

Volgens Wilfred Genee zijn er ambitieuze plannen in De Kuip. Lees artikel

De algemeen directeur geeft er namelijk de voorkeur aan om Sportsology de koers richting een nieuwe landstitel in Rotterdam-Zuid te laten bepalen. In de ambitieuze plannen zijn belangrijke rollen weggelegd voor Melvin Boel (trainer Feyenoord Onder-18), Rini Coolen (trainer Feyenoord Onder-21) , diens assistent Koen Stam en De Wolf als afgevaardigde van het eerste elftal van Feyenoord. De plannen zullen worden overzien door Arnesen, Koevermans en Raymond van Meenen, hoofd van de Feyenoord Academy. "Sowieso gaat er volgend seizoen het één en ander veranderen met betrekking tot het voetbal en de bezetting", zo heeft Koevermans klaarblijkelijk al laten weten aan de werkgroep.

De komst van Sportsology en de introductie van de werkgroep zorgen volgens het Algemeen Dagblad voor gefronste wenkbrauwen bij de oude garde op jeugdcomplex Varkenoord. Volgens insiders hebben Coolen, Stam en Boel niet of nauwelijks contact met jeugdcoaches die al jarenlang aan Feyenoord verbonden zijn. Er zou tevens onvrede zijn over Arnesen, die wel met voornoemd trio werkt maar nauwelijks aandacht schenkt aan de oudere generatie trainers. De onderlinge verhoudingen zouden al een tijd op scherp staan binnen het trainersgilde van Feyenoord.

Wilfred Genee wist maandagavond in Veronica Inside al te melden dat Feyenoord mogelijk in handen komt van Amerikaanse investeerders, die 200 miljoen euro in de club zouden willen investeren. Met Slot zou 'de meest talentvolle trainer van Nederland' moeten worden binnengehaald en daarnaast moeten ook Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal volgend jaar de overstap maken van AZ richting Feyenoord.