Mino Raiola: ‘Erling Braut Haaland belde mij meteen, hij was woedend’

Erling Braut Haaland is het grootste talent in het cliëntenbestand van Mino Raiola. De twintigjarige aanvaller maakt sinds vorig jaar een ongekende progressie door en het is maar de vraag of hij nog jarenlang het tenue van Borussia Dortmund om de schouders zal dragen. Raiola spreekt dinsdag in gesprek met Tuttosport lovende woorden uit over de Noors international, die afgelopen maand ook de Golden Boy-award in de wacht sleepte.

“Haaland is net als Zlatan Ibrahimovic toen hij twintig jaar was. Ole Gunnar Solskjaer is een goede jongen, maar hij zat fout toen hij zei dat Erling op Romelu Lukaku leek. Het zou beter zijn als Solskjaer erover zou nadenken hoe hij Paul Pogba als een kampioen kan laten spelen, in plaats van over Haaland te praten. Haaland is net een schilderij. Hij lijkt op De Schreeuw van Edvar Munch. Hij is een verschrikking voor verdedigers”, doelt Raiola op het aangrijpendste schilderij van Munch, een voorloper van het expressionisme.

“Erling belde mij meteen toen hij vier doelpunten had gemaakt en vijf minuten voor tijd was gewisseld. Hij was woedend! Hij had er nog een willen maken.” Raiola doelt op de vierklapper van Haaland op 21 november in het uitduel met Hertha BSC (2-5). De Noor had in de tweede helft slechts 32 minuten nodig voor zijn vier doelpunten in Berlijn. Toch haalde Lucien Favre de aanvaller vlak voor tijd naar de kant. “Erling wil altijd de beste zijn. Zelfs met dammen”, verzekert de Italiaanse Nederlander.

De cijfers en de progressie van Haaland zijn ongekend. De Noor maakte in januari 2019 de overstap van Molde FK naar Red Bull Salzburg, waar hij in twaalf maanden tijd goed was voor 29 doelpunten in 27 duels. Haaland tekende in januari van dit jaar een contract tot medio 2024 met Borussia Dortmund, dat een transfersom van twintig miljoen euro betaalde. Bij die Borussen staat de teller al op 33 doelpunten in 32 duels in alle competities.

Raiola wil in gesprek met Tuttosport niet aangeven of Haaland over een transferclausule beschikt. “Daar kan ik niet over praten. De geruchten over een transfer naar Real Madrid? Die zijn niet nieuw voor mij, maar hij is heel gelukkig bij Borussia Dortmund. Erling wil de Champions League winnen. Als hij Borussia Dortmund verlaat, zal niet geld maar zijn ambitie de reden van zijn vertrek zijn.”