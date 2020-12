Mino Raiola verrast met transferwens in januari: ‘Het beste voor iedereen’

Paul Pogba moet Manchester United niet volgend jaar zomer maar volgende maand al verlaten, zo oordeelt Mino Raiola. De zaakwaarnemer praat dinsdag in Tuttosport, dat maandag al een voorproefje van het interview deelde, over de situatie van de middenvelder op Old Trafford. Het uitdienen van zijn contract tot medio 2022 is geen optie. “Paul is ongelukkig bij Manchester United. Hij kan zich niet meer laten gelden zoals hij graag zou willen en zoals ook van hem wordt verwacht”, benadrukt de Italiaanse Nederlander in het dagblad.

Manager Ole Gunnar Solskjaer deed dit seizoen slechts in vijf Premier League-wedstrijden vanaf de eerste minuut een beroep op de middenvelder, die ook door blessureleed en het coronavirus een tijd niet tot de beschikking van de Noor stond. “Paul heeft een nieuwe club nodig. Hij heeft een andere omgeving nodig. Hij staat nog achttien maanden onder contract. Zijn contract loopt in de zomer van 2022 ten einde.”

“Maar ik denk dat het zowel voor Pogba als Manchester United het beste is als hij al in de komende transferperiode vertrekt. Dat is het beste voor iedereen”, verwijst Raiola naar de winterse transferperiode die op 2 januari zijn deuren opent. “Zo niet, dan weet Manchester United dat het risico bestaat dat hij transfervrij zal vertrekken. Het is niet de intentie van Paul om een contractverlenging te ondertekenen.”

“Als ze dat niet begrijpen, dan hebben ze geen verstand van voetbal. Hoe dan ook, ze mogen mij als schuldige aanwijzen als Paul volgend jaar zomer vertrekt. Het heeft geen zin om eromheen te draaien", benadrukt de belangenbehartiger. "Het is beter om duidelijk te zijn, vooruit te kijken en geen tijd te verspillen aan een zoektocht naar schuldigen.” Pogba vertrok medio 2009 van Le Havre naar Manchester United, om drie jaar later transfervrij naar Juventus te vertrekken. De Engelsen betaalden in de zomer van 2016 liefst 105 miljoen euro om de Fransman terug te halen.

Raiola sluit niet uit dat de toekomst van Pogba in Turijn ligt. "Juventus zou de volgende club van Pogba kunnen worden. Waarom niet?", vraagt de zaakwaarnemer zich openlijk af. "De relatie tussen Paul, Juventus en voormalige teamgenoten is buitengewoon. Maar de gevolgen van de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat veel clubs hem niet kunnen halen. Maar zijn tijd bij Manchester United is voorbij. Het is tijd om de club te verlaten."

Pogba kon afgelopen weekend voor het eerst sinds lange tijd weer eens rekenen op een basisplaats bij United. In de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-3 winst) begon de Fransman net als Donny van de Beek vanaf het begin en nam na ruim een uur spelen de gelijkmaker voor zijn rekening. Het betekende voor het eerst sinds 1 november (destijds in de met 0-1 verloren uitwedstrijd tegen Arsenal) weer een basisplaats voor Pogba. De middenvelder behoorde tijdens de competitieduels met Everton en Southampton niet tot de wedstrijdselectie, terwijl hij midweeks tegen Paris Saint-Germain als invaller binnen de lijnen kwam.