Kritiek op ‘baasje’ van AZ: ‘Hoe oud zijn we dan, denk ik dan’

Het congé van Arne Slot en vooral de reden van zijn gedwongen vertrek bij AZ is een hot item in de trainerswereld. Ook bij de belangenorganisaties CBV en FBO was de manier waarop de door Feyenoord begeerde oefenmeester en de Alkmaarse club uit elkaar gingen het onderwerp van gesprek in de voorbije dagen. Foppe de Haan, erelid van de Coaches Betaald Voetbal (CBV), vindt dat Slot open en eerlijk had moeten communiceren. “Als Slot tegen AZ had gezegd dat er belangstelling was van Feyenoord, had AZ óók kunnen zeggen dat het over was als hij met een andere topclub zou praten”, stelt de trainer in ruste.

“Dan had Slot voor zichzelf de keuze kunnen maken dat wel of niet te doen. Maar kom op, wees transparant”, benadrukt De Haan dinsdag in De Telegraaf. De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen weet dat AZ ook andere redenen had om de samenwerking stop te zetten. “AZ wil Slot niet naar een concurrent laten gaan. Maar is Feyenoord een concurrent? Ik denk dat AZ beter is.” Volgens oud-speler Barry van Galen was het ontslag van Slot zeer slecht gepland. “Het had toch ook gewoon drie weken later gekund, in de winter? Ik vind dat René Neelissen, de voorzitter van de RvC, de directie daar op had moeten aanspreken. Of het wel zo verstandig was om Slot meteen te ontslaan?”

Van Galen zet ook vraagtekens achter de manier waarop Slot het trainingscomplex onmiddellijk diende te verlaten. “Het is toch raar dat hij geen afscheid mocht nemen? Na vier jaar! Dat is toch niet meer van deze tijd? Hoe oud zijn we dan, denk ik dan. Die Robert Eenhoorn is een baasje. Hij wordt helemaal niet gecorrigeerd, door niemand”, wijst hij naar de algemeen directeur. Van Galen vindt het ontslag op zich terecht. “Kijk: hij kon álles inzien. En dan ga je na een training in de auto op weg naar huis toch even met Frank Arnesen bellen. Vragen hoe het met het team van volgend jaar staat? Even over nieuwe spelers keuvelen. Dat kán niet. Als een trainer vertrekt naar een nieuwe club, werkt hij toe naar het volgende seizoen. Zo gaat het nu eenmaal.”

Henk ten Cate kent Slot uit hun gezamenlijke periode bij NAC Breda. “Hij wordt wel even op een bepaalde manier neergezet, maar op mij is hij altijd overgekomen als een integere jongen. Ik snap zijn keuze ook wel. Feyenoord is een van de drie topclubs in Nederland. AZ wil dat ook heel graag zijn, maar blijft toch een subtopclub. Ook al hebben ze een beter elftal en spelen ze beter voetbal, toch blijft Feyenoord de grotere club.” Ten Cate benadrukt dat er in de voetballerij contacten met trainers en spelers zijn. “Dat verloopt vaak via managers of tussenpersonen. Of het correct is, kun je je afvragen.” Hij begrijpt de reactie van AZ. “Maar of deze beslissing verstandig is geweest, weet ik niet. Ik heb het gevoel dat de emotie een grote rol speelt en voorrang heeft gekregen op de ratio.”

Slot heeft juridisch gezien het volste recht gehad om als werknemer van AZ met Feyenoord besprekingen te voeren over een arbeidsovereenkomst, zo verzekert jurist Wessel Weezenberg, die jarenlang ook nog adjunct-directeur van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO) was. “Er zijn geen regels. De FIFA-reglementen geven aan dat spelers pas zes maanden voor het aflopen van hun contract met andere clubs mogen praten. Volstrekte onzin, want de FIFA gaat niet over arbeidsovereenkomsten. De FIFA dreigt met allerlei dingen, waardoor clubs denken dat ze zich daaraan moeten houden. Een arbeidsovereenkomst valt onder nationaal recht.”

De belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) hoopt dat AZ geen trendsetter gaat zijn met de beslissing om Slot per direct te ontslaan vanwege besprekingen met Feyenoord over een dienstverband. "Dit is een heel opvallende situatie. Ik kan me niet heugen dat het eerder is voorgekomen in Nederland. We snappen dat het in deze situatie gevoelig ligt, maar we hopen niet dat dit een nieuwe tendens gaat worden”, stelt CBV-directeur Mario Captein. "Het zou in onze ogen niet wenselijk zijn dat bij een trainer met een aflopend contract, die in gesprek gaat met zijn nieuwe club, direct zijn huidige arbeidsovereenkomst in het geding gaat zijn.”