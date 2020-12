Misidjan maakt na 575 dagen en een taakstraf zijn rentree: ‘Ik ben dankbaar’

Virgil Misidjan heeft afgelopen zondag na 575 dagen zijn rentree gemaakt op het voetbalveld. In het shirt van 1. FC Nürnberg mocht de voormalig aanvaller van Willem II de laatste acht minuten vol maken in de wedstrijd tegen Paderborn (0-2 winst). "Ik ben blij en dankbaar voor dit moment na zo'n lange tijd", zegt Misidjan na afloop tegenover BILD.

"Dankzij de overwinning en de teamprestatie is het helemaal perfect. Het was een fijn gevoel", besluit Misidjan, die mede door blessureleed bijna twee jaar aan de kant stond. Ook in de privésferen maakte de aanvaller een zware periode door, want in november 2019 werd Misidjan veroordeeld voor mishandeling, waarna hij 275 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd kreeg.

De 0-2 overwinning van Nürnberg was erg belangrijk voor de ploeg, maar voor Misidjan was de zege zeker speciaal: de laatste keer dat de 27-jarige buitenspeler in een officieel duel in actie kwam was op 11 mei 2019; destijds werd er met 0-4 verloren van Borussia Mönchengladbach. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen ging het toen mis voor de aanvaller, die een zware kruisbandblessure opliep. Vervolgens raakte Misidjan ook nog betrokken bij een mishandeling en werd daarvoor veroordeeld. In oktober leek de Nederlander terug te keren op het veld, maar opnieuw zat een blessure zijn rentree in de weg.

Na tien speelronden bezet Misidjan met zijn ploeg Nürnberg momenteel de twaalfde plek van de ranglijst van de 2. Bundesliga. Dankzij de winstpartij van afgelopen weekend slaagde Nürnberg er bovendien het gat met de gevreesde zeventiende plek te vergroten tot zes punten. Misidjan werd in het seizoen 2018/19 overgenomen van het Ludogorets, waar hij in totaal ruim vijf seizoenen actief was. Voor zijn overstap naar Bulgarije speelde de buitenspeler 54 officiële wedstrijden voor Willem II, waarin hij 10 keer scoorde.