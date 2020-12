Van der Gijp countert Derksen over Ajax: ‘Hij was de beste man op het veld’

Johan Derksen heeft zich maandagavond andermaal kritisch uitgelaten over Daley Blind. De analist van Veronica Inside rekent de verdediger van Ajax zwaar aan dat Queensy Menig tegen FC Twente (1-2) in de eerste helft naar binnen kon kappen en doeltreffend uithaalde. René van der Gijp prijst juist de voetballende kwaliteiten van Blind, die volgens hem 'met afstand de beste man op het veld was in de eerste helft'.

Eerder werd Blind door Derksen al een 'gedateerde voetballer' genoemd. "Ik zeg het nog één keer: Daley Blind kan niet meer", aldus Derksen maandag. "Menig komt binnendoor, dan moet hij meteen 'boem' druk zetten erop, maar hij doet niks. Hij is niet agressief genoeg." Volgens Derksen had Blind rechtsback Sean Klaiber, de directe tegenstander van Menig, beter moeten ondersteunen. "Klaibers zwakte is zijn binnenkant. "Daar moet je in de rugdekking rekening mee houden."

Van der Gijp heeft vooral oog voor de dingen die Blind mét de bal deed. "Daley Blind was toch de eerste helft met afstand de beste man van het veld? Alle aanvallen beginnen bij hem", vindt Van der Gijp. "Hij heeft zaterdag ballen gegeven... die Quincy Promes die hem dan totaal verkeerd meeneemt, maar als hij hem goed meeneemt..." Blind verstuurde in de eerste helft inderdaad een perfecte lange pass op Promes, die met een goede aanname in een klap voor doelman Joël Drommel had gestaan.

Ook Hans Kraay junior neemt het op voor Blind. "Als iemand zelfkritisch is, dan is hij het wel", zegt de analist. "Hij weet ook dat hij niet de allerbeste verdediger ter wereld is. Maar aan de bal is hij toch waanzinnig goed? Met geweldige ballen tussen de linies, en hard inspelen." Derksen is het over het voetballende gedeelte eens met Van der Gijp en Kraay junior. "Dat is het punt ook niet, misschien is hij daardoor geschikter als middenvelder. Maar Ajax is vooral kwetsbaar in de verdediging, dan is hij een zwakke schakel. Hij corrigeert niet, hij kan het niet belopen. Hij heeft de tackle niet. Dat is de zwakte, zeker op een hoog niveau. Ik houd mijn hart vast... Atalanta vind ik niet zo'n geweldig team, maar die grote zwarte spits (Duván Zapata, red.)..."