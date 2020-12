Turkse bondscoach noemt twee toplanden die hij ‘liever had dan Nederland’

Senol Günes heeft maandagavond teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van de loting voor de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De bondscoach van Turkije zag hoe Turkije in een groep met Nederland, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar terechtkwam. Vooral het feit dat Nederland uit de koker kwam, valt de bondscoach erg zwaar. Opvallend genoeg had de keuzeheer nog liever Duitsland of Portugal uit de kokers zien komen.

In de Turkse media laat Günes na afloop van de loting weten erg op te zien tegen Nederland als tegenstander. "Het was duidelijk dat we ook zware tegenstanders zouden krijgen", begint de keuzeheer. "Maar wat mij betreft waren we bij een land als Frankrijk, Kroatië of Denemarken in de groep gekomen. Zelfs Duitsland en Portugal had ik nog liever gezien." Verder markeert de oefenmeester ook Noorwegen als 'sterke ploeg' en benadrukt hij dat Turkije bovendien al een keer verloren heeft van Letland.

Günes schat Oranje hoog in vanwege de vorm, maar ook vanwege het feit dat het Nederlands elftal afwezig was op het vorige WK. "Nederland heeft de afgelopen tijd goed gespeeld en ze willen weer naar het WK. Dat hebben ze ook nodig." Hoewel voor de bondscoach niet het gewenste resultaat uit de kokers is gekomen, blijft hij hoop houden. "Ons doel is plaatsing voor het WK, we moeten iedereen verslaan die we tegenkomen."

De laatste keer dat Turkije zich plaatste voor het eindtoernooi was in 2002. Destijds was de halve finale het eindstation, nadat er met 1-0 verloren werd van Brazilië. Na vier gemiste WK’s hoopt Günes er in 2022 wel weer bij te zijn. "We zijn er een lange periode niet bij geweest en alle tegenstanders in deze groep zijn krachtig. Ik verwacht dat we gaan strijden met Noorwegen en Nederland; met die landen moeten we gaan uitmaken wie zich plaatst", zo besluit Günes.