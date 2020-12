Derksen maakt gehakt van FOX Sports-analist: ‘Het was een verschrikking’

Johan Derksen en René van der Gijp zijn bepaald niet te spreken over FOX Sports-analist Ronald de Boer. De mannen van Veronica Inside uiten maandagavond felle kritiek op de oud-voetballer, die volgens Derksen niet communiceert met zijn medegasten. "Ik heb een jaar gezeten hier met Ronald, dat vond ik persoonlijk een verschrikkring", doelt Derksen op de Champions League-wedstrijden die hij analyseerde met De Boer.

"De gebroeders De Boer zijn geen geanimeerde sprekers. Ze murmelen wat voor zich uit", doelt Derksen ook op Ronalds broer Frank. "Terwijl ik Ronald een ontzettend aardige gozer vind. Er is niks mis mee, maar je hebt geen contact. Wij hebben contact. Ronald zit daar, praat voor zich uit, zegt niks tegen zijn presentator, niks tegen zijn medegast, die zit maar stoïcijns voor zich uit te lullen. Dan zijn het lange avonden, hoor."

Ook René van der Gijp is kritisch op zowel Frank als Ronald de Boer. "Ik heb het altijd een beetje moeite om hen aan te horen. Er zit geen gram in, joh", aldus Van der Gijp. Hans Kraay junior neemt het juist op voor Ronald de Boer. "Hij is nu toch een goede analist? Je vindt hem toch ook wel een goede analist?", vraagt Kraay junior, die van Derksen te horen krijgt: "Ik vind het allemaal niet zo boeiend. Ik vind Kenneth Perez tien keer beter."

"Vind jij 'Doctoranders' Arnold Bruggink ook een goede analist?", vraagt Van der Gijp dan met de nodige spot aan Kraay junior, die zegt: "Dat vind ik een goede analist, ja." Derksen reageert daarop met: "Hans, schei maar uit, je gaat nu over al je collega's van FOX Sports zeggen dat ze goed zijn. Bruggink is een gereformeerde dorpsdominee." Kraay junior verdedigt zich met: "Als het puur gaat om van verstand van voetbal, dan vind ik ze alle drie (De Boer, Perez en Bruggink, red.) goed."